Cine sunt foștii soți ai Ronei Hartner? Rocco Sedano i-a dăruit o fiică, Herve Camilleri i-a tocat toată averea

Rona Hartner s-a stins astăzi din viață, pe 23 noiembrie 2023. Vedeta avea doar 50 de ani, însă a fost răpusă de cancer. Viața ei a fost presărată de multe drame, decepții în dragoste și probleme pe plan personal. Foștii ei parteneri nu au ajutat-o când aceasta avea cea mai mare nevoie. Dar cine sunt foștii soți ai Ronei Hartner și în ce relații rămăsese vedeta cu ei?

Cântăreața și actrița s-a stins astăzi după o luptă crâncenă cu o boală incurabilă. A murit înconjurată de familie și și-a trăit ultimele clipe de viață alături de sora și fiica ei.

Actrița a fost din nou diagnosticată cu cancer. Prima oară, în 2019, ea a aflat că suferă de cancer de colon. A reușit să ducă o bătălia cu această boală și își revenise datorită unui tratament inovator în Franța.

Vezi și: Cu ce se ocupă fata Ronei Hartner. Tânăra are doar 15 ani, dar și-a găsit loc de muncă

Anul acesta, în iulie, cancerul a recidivat, însă vedeta spunea că va reuși să învingă boala.

În vara acestui an, ea a aflat că suferă de cancer la plămâni și la creier, iar boala se afla în stadiul 4. S-a lăsat în mâinile lui Dumnezeu și cu optimistul care a caracterizat-o toată viața a început să se roage.

La începutul lunii octombrie, artista susținea că s-a vindecat.

„Sunt pe malul mării, sunt bine. Mi-am revenit. Dumnezeu e mare. A făcut un miracol în viața mea. Mi-a făcut… în nici măcar o lună, să dispară toate metastazele, tot cancerul, tot. A dat cu ele de pământ! A fost războiul lui, nu al meu. Nu am avut sentimentul că a trebuit să mă lupt cu cineva. Am stat cuminte și am așteptat. Și așa a fost…”, a declarat Rona Hartner pentru viva.ro.