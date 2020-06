Cine sunt, de fapt, frații Dedeman. Familia Pavel și modul în care au câștigat atât de mulți bani

Succesul afacerii Dedeman este dată de cei doi frați care stau la bazele acestui gigant. Retailerul românesc a înregistrat de-a lungul anilor o creștere semnificativă. Acest fenomen s-ar putea traduce și prin foarte mulți bani încasați de familia celor care au înființat Dedeman.

Compania Dedeman are origini românești și a fost înființată de doi frați. Aceștia se numesc Dragoș și Adrian Pavăl și sunt proprietarii gigantului care se ocupă și de materiale de construcție, fie articole de mobilier. Cei doi provin dintr-o familie foarte modestă din Suceava și au debutat printr-un mic magazin, de doar 16 metri pătrați, în anul 1992, pe care îl aveau în Bacău. Au reușit însă la scurt timp să domine piața românească, pe partea de articole de bricolaj.

Proprietarii Dedeman au o poveste de succes impresionantă și firma lor a fost înființată de la zero. De asemenea, au reușit odată cu trecerea anilor să supraviețuiască pe piață și chiar să își multiplice veniturile. Compania a ținut chiar piept multinaționalelor occidentale și s-a făcut remarcată printr-o varietate de produse.

Până nu foarte demult, povestea fraților Pavăl și modul în care au câștigat cei din această familie atât de mulți bani a rămas practic aproape necunoscută. Ei au plecat dintr-un sat din Suceava și au ajuns să studieze matematica la Iași. Dragoș și Adrian se situează în prezent în topul celor mai mari companii cu acționariat românesc. Totodată cifra lor de afaceri depășește 500 de milioane de euro, fără a avea afaceri cu statul.

„Am înfiinţat o firmă şi am închiriat un spaţiu de 16 metri pătraţi, pe care l-am amenajat noi. Am angajat o vânzătoare, am improvizat nişte tejghele din lemn şi din sticlă şi am început să vindem. Câştigam într-o lună zece salarii pe care le luam la întreprinderea de stat ca informatician. Mergeam în Bucureşti, era un centru comercial numit «Massa», şi căram de acolo cu Dacia socrilor mei diverse produse. Gumă de mestecat, unghiere, tot felul de mărunţişuri. Era o mare penurie de produse şi, fiind vorba de nişte mărunţişuri care, pe atunci, erau foarte căutate. Şi încă din prima lună de activitate am fost informatizaţi. Am cumpărat un calculator şi ţineam gestiunea pe el. Aşa am învăţat ce înseamnă să administrezi o afacere şi cât de important e fiecare detaliu”, și-a amintit Adrian Pavăl, potrivit celor de la adevărul.ro.