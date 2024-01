Cine sunt Daiana Anghel și Sorin Gonțea, concurenţii de la Power Couple România. Obiectele neaşteptate pe care le-au pus în bagajul pentru Malta

Antena 1 aduce în prim-plan o nouă provocare televizată pentru cuplurile din România, „Power Couple România – La bine și la greu”, o competiție ce promite să fie plină de emoție și adrenalină. Prezentată de carismaticul Dani Oțil, emisiunea va avea premiera pe 5 februarie, oferind telespectatorilor o experiență unică.

Acest format inovator își propune să testeze relațiile dintre parteneri printr-o serie de probe intense și diverse, care mai de care mai provocatoare, transformând parcursul emisiunii într-un adevărat roller coaster al emoțiilor.

Concurenții, fie că sunt la începutul relației sau au ani îndelungați de căsnicie în spate, vor fi puși în situații unde trebuie să-și demonstreze încredere reciprocă, cooperare și înțelegere, toate sub presiunea competiției și a mizelor mari.

Cu un premiu care poate ajunge până la 50.000 de euro, „Power Couple România” nu este doar un test al rezistenței relației în fața provocărilor, ci și o oportunitate de a câștiga un premiu substanțial, care le-ar putea schimba viața.

Participanții vor trebui să-și arate nu doar forța și agilitatea fizică, ci și capacitatea de a lucra împreună, de a comunica eficient și de a lua decizii rapide sub presiune.

Emisiunea se anunță a fi o aventură palpitantă nu doar pentru concurenți, ci și pentru telespectatori, care vor avea ocazia să urmărească dinamica relațiilor dintre parteneri, testate în condiții extreme.

CITEȘTE ȘI: Cine sunt Roxana Blenche și soțul ei, Cătălin Bucur, concurenţii de la Power Couple România. Cei doi abia au devenit părinţi

Daiana Anghel, cunoscută în lumea online pentru sfaturile sale de frumusețe, împreună cu soțul ei, Chef Sorin Gonțea, au decis să se alăture provocării „Power Couple România – La Bine și la greu”, aducând în competiție nu doar forța relației lor, ci și conștientizarea punctelor vulnerabile ale acesteia.

Conștienți de faptul că memorarea datelor importante din relația lor nu le este punctul forte, Daiana și Sorin se aventurează în Malta, locul unde se desfășoară competiția, pregătiți să facă față întrebărilor indiscrete ale prezentatorului Dani Oțil și să jongleze prin provocările complexe ale jocului.

Daiana mărturisește că, deși nu își amintește nici data cununiei civile, nici pe cea a nunții, relația lor s-a construit solid, pas cu pas, de-a lungul aproape unui deceniu de conviețuire.

Astfel, telespectatorii sunt invitați să urmărească evoluția acestui cuplu carismatic în „Power Couple România”, unde Daiana Anghel și Sorin Gonțea vor împărtăși momente de autenticitate și emoție.

CITEȘTE ȘI: Cine sunt concurenţii Power Couple. Show-ul de pe Antena 1 supune cuplurile la provocări de neimaginat. Oana Matache şi Radu Siffredi, printre participanţi

Despre adaptarea la mediul televizat, Sorin a recunoscut că prezența în fața camerelor a fost o încercare în sine, depășită cu sprijinul și convingerea Daianei, pasionată nu doar de skincare, dar și de experiența unică pe care competiția o promitea.

La sosirea în Malta, cuplul s-a remarcat prin numărul impresionant de bagaje, reflectând pasiunea Daianei pentru îngrijirea pielii. Astfel, aceasta nu s-a putut dezlipi de un kit extins de îngrijire, care a ocupat o bună parte din spațiul valizelor lor.

Într-o declarație făcută în cadrul emisiunii „Neatza cu Răzvan și Dani”, Daiana a împărtășit câteva dintre provocările întâmpinate în competiție, subliniind dificultatea probelor, în special acelea care au pus-o față în față cu teama sa de înălțime.

„Probele au fost foarte grele, din punctul meu de vedere. Eu am o mare problemă cu înălțimea, de aceea am fost provocată să-mi înfrunt cea mai mare teamă. A fost intens, emoționant, greu și foarte frumos. Ne-am depășit limitele și ne-am descoperit în situații în care niciun alt context nu ne-ar fi pus”, a mărturisit Daiana.