Cine sunt cei doi jucători ai naționalei României ce vor fi urmăriți de impresari la meciul cu Israel. Giovanni Becali a dezvăluit că va avea invitați de marcă – EXCLUSIV

Jucătorii români continuă să fie căutați de echipe din străinătate, deși performanțele fotbalului nostru se lasă așteptate, atât la nivel de primă reprezentativă cât și în ceea ce privește formațiile de club, care au ratat anul acesta și grupele Europa Conference League. Giovanni Becali a dezvăluit că la meciul România – Israel va avea invitați de marcă, iar playtech.ro a aflat cine sunt cei doi jucători care vor fi urmăriți, în vederea unui transfer.

Giovanni Becali rămâne impresarul care încă se ocupă de cele mai spectaloase transferuri din fotbalul românesc având contracte cu jucătorii români cei mai importanți din țară și din străinătate. În această vară a fost cel care a negociat contractul lui Adrian Mazilu la Brighton, dar și transferul lui Olimpiu Moruțan la Ankaragucu pentru trei milioane de euro, dar și împrumutul lui Alexandru Cicâldău la aceeași echipă.

Meciul România – Israel, programat în această seară pe Arena Națională, în preliminariile Campionatului European de Fotbal din anul 2024, oferă un nou prilej pentru a pune „marfa” pe cele mai sclipitoare rafturi, pentru că emisarii își doresc să vadă jucătorii în dueluri internaționale, cu adversari puternici.

„Eu nu merg la meci. Merg cei care lucrează cu mine, colaboratorii mei. Eu am întotdeauna invitați. Am șapte bilete de la Federație. Am doi invitați, nu vă pot spune de unde. Dar eu mereu îmi iau 5-6 bilete.

Nu am luat la lojă fiind timpul atât de bun. Am văzut ce ne-a costat la turneul U21, acolo unde, meci de meci, lojă, lojă, lojă, și nu am arătat nimic. În fine. Hai să revenim la acest meci, care e foarte important, nu doar pentru aceste trei puncte, ci și pentru următorul”, a spus impresarul, misterios.