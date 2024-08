Cine sare în ajutorul Anei Maria Bărbosu, după ce a pierdut bronzul la contestație. Surpriză de proporții la JO 2024, decizie de ultim moment

Mihai Covaliu, președintele COSR, a declarat că Federația Română de Gimnastică va contesta la TAS cazul sportivei Ana-Maria Bărbosu.

Ana Maria Bărbosu a primit medalia de bronz pentru 30 de secunde în proba de sol la Jocurile Olimpice, dar Jordan Chiles din SUA a depus o contestație și a obținut punctajul necesar pentru a se clasa pe locul 3. Astfel, Ana Maria Bărbosu și Sabrina Voinea Maneca au încheiat competiția pe locurile 4 și 5.

Sabrina Voinea a depus și ea o contestație, dar, spre deosebire de cea a sportivei americane, cererea ei nu a fost acceptată.

Președintele COSR a menționat că va avea o întrevedere cu președintele Federației Internaționale de Gimnastică, Morinari Watanabe, chiar astăzi.

Ana Maria Bărbosu a declarat că nu se aștepta să ajungă în finală și a fost copleșită de emoții. A plâns de bucurie înainte de competiție și a considerat că a avut cea mai bună performanță a sa. A fost extrem de mândră de locul trei obținut și de faptul că a adus România pe podium, însă decizia arbitrilor a schimbat acest rezultat, lăsând-o dezamăgită. Deși acceptă decizia arbitrilor, își dorește ca România să fi ocupat locul trei în locul SUA.

„A fost o finală pe care nu mă așteptam să o prind, am plâns două zile de emoții. M-am gândit să plâng înainte, decât după, văzând că tot am emoții. Am făcut cel mai bun exercițiu din această competiție. Am fost extrem de mândră de mine și sunt în continuare. Când am văzut că sunt pe locul trei, m-am simțit extrem de mândră că am adus România, din nou, pe podium la gimnastică, însă decizia arbitrelor a schimbat acest lucru. Sunt dezamăgită de această decizie, însă știu că am făcut tot ce am putut. Nu vreau să trec peste calculele arbitrelor, însă știu ce e în inima mea. Mi-aș fi dorit să fie România pe locul trei, nu SUA”, a spus. Ana Maria Bărbosu.