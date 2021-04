Cine nu are voie să consume bicarbonat de sodiu, de fapt. Atenție mare, ce pericole pot apărea

Sfântul bicarbonat de sodiu, ingredientul cel bun la toate, are și el momentele sale când nu excelează. Cazurile când nu este indicat să îl consumi.

Contraindicații bicarbonat de sodiu: cine nu are voie să-l consume

Înainte de a lua bicarbonat de sodiu, indicat este să întrebați medicul sau farmacistul. Pulberea albă poate conține ingrediente inactive, care pot provoca reacții alergice ori alte probleme mai grave. Când vă prezentați la doctor, înformați-l cu privire la istoricul medical, în special despre probleme renale, insuficiență cardiacă, niveluri scăzute de calciu, glezne / picioare / picioare umflate din cauza reținerii apei (edem periferic).

În plus, ingredientul conține sare (sodiu), așa că nu îl puteți folosi dacă urmați o dietă. De asemenea, în timpul sarcinii trebuie utilizat numai dacă este cu adevărat nevoie, fiindcă în perioada de maternitate poate agrava tensiunea arterială crescută oricum. Mai presus de toate, poate trece în laptele matern, un gând în plus pentru a apela la el doar sub supravegherea unui specialist.

La ce e bun?

Nu există gospodărie care să nu aibă bicarbonat de sodiu. El este bun pentru a ne împrospăta casa și, în general, îl folosim în gospodărie în multiple cazuri. Îl utilizăm pentru a ne menține sănătatea, de la dinți până la unghii, de la păr până la piele, dar și pentru frumusețe. Pulberea albă este un aliat și în sănătate. Bicarbonatul de sodiu este o bază, are proprietăți alcaline, și, ca orice substanță cu aceste efecte, va neutraliza tot ceea ce este acid.

Tot ce este patogen, tot ce ne face rău sau crește canceros în noi are nevoie de aciditate. Dacă noi o schimbăm și alcalinizăm sistemele respective, avem șanse să blocăm dezvoltarea unor agenți patogeni sau a unor celule de natură neoplazică în zonele respective. Pulberea albă este foarte utilă pentru igienizarea cavității bucale, a pastei de dinți sau a apei de gură. Ea alcalinizează aciditatea gastrică.

Dacă, de pildă, am mâncat ceva ce nu ne-a priit, avem arsuri, ne doare stomacul sau avem un reflux gastro-esofagian, o linguriță de bicarbonat de sodiu rezolvă această problemă. Previne și apariția și reapariția de infecție urinară. O linguriță de bicarbonat de sodiu într-un ceai și băut o dată sau de două ori pe zi previne apariția acestor recăderi infecțioase de la nivelul aparatului urinar.