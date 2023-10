Cine i-a pus porecla Micutzu’ lui Cosmin Nedelcu: ‘Am crezut că sunt special’

Micutzu’ este unul dintre cei mai cunoscuți comedianți din România. Se bucură de un succes formidabil și are o mulțime de fani. Puțini știu, însă, de unde a primit Cosmin Nedelcu porecla pentru care a devenit celebru. Vedeta a făcut dezvăluiri interesante despre copilărie și perioada când nu era faimos.

Cosmin Nedelcu se numără printre cei mai iubiți comedianți din România. Este foarte apreciat pentru show-ul pe care îl face ori de câte ori urcă pe scenă și are o mulțime de fani pretutindeni în România.

A fost mereu o persoană deschisă și sinceră, dar nu a oferit de prea multe ori detalii despre viața lui privată. Micutzu’ a vorbit, în cadrul unui podcast, despre perioada copilăriei și momentele care l-au marcat.

Toată lumea îl știe drept un actor extrem de bun, dar nimeni nu știa că are talent și la desen. Când era mai mic, îi plăcea foarte mult arta, să facă portrete, mai ales pentru că a terminat un liceu în acest domeniu.

„Când eram mic desenam, am făcut pictură, am terminat liceul de pictură eu. Eu pot să îți fac niște umbre și să te portretizez”, a declarat Cosmin Nedelcu.

Experiența sa în carieră nu s-a limitat decât la aparițiile în show-uri, ci s-a extins și în zona serialelor și a filmelor, demonstrându-și abilitățile în lumea televiziunii. De-a lungul timpului, Micutzu a fost prezent în diverse producții de divertisment, cum ar fi „Băieți de oraș” și „În Puii Mei”, unde a colaborat cu Mihai Bendeac.

Unul dintre proiectele sale notabile este filmul „Teambulding”, în care a avut rolul de producător și regizor alături de Matei Dima, cunoscut ca un succes remarcabil în industria cinematografică.

Un alt detaliu important este porecla lui Cosmin Nedelcu. Puțini știu, însă, cum a ajuns să i se spună Micutzu’, numele după care îl cunoaște o țară întreagă și cel pe care îl folosește și pe scenă.

Vezi și: Totul despre conflictul dintre Mircea Badea şi Micutzu. Ce s-a întâmplat, de fapt, între cei doi: „N-am vrut să îl bat”

Comediantul a mărturisit că are această poreclă încă din adolescență. Era în clasa a10-a când un prieten mai mare l-a strigat așa, nume ce l-au preluat toți. Pe atunci, i se părea interesant să i se spună așa, iar acum este și mai mândru.

I se potrivește de minune numele, fiind o opoziție între acesta și felul în care arată, fiind un bărbat masiv, înalt. Așa se prezintă ori de câte ori apare pe scenă și îi amintește și de copilărie.

„Eram clasa a doua, atunci mi s-a zis așa, era de la altă clasă. Eu câțiva ani am crezut că sunt foarte special că mi-au pus porecla ”Micutzu””, a explicat Cosmin Nedelcu.

Cosmin Nedelcu și-a descoperit talentul din copilărie. Printre comedianții pe care îi aprecia se afla și Doru Octavian, de la care prelua și cele mai multe glume pe care le folosea la spectacole. Din clasa a10-a și până în prezent nu a mai renunțat la marea lui pasiune.

„Da, de la Doru Octavin Dumitru și din desene animate, unde descopeream un umor foarte simpatic.

În clasa a 10-a am avut norocul să lucrez cu Rusu, era actor la teatru atunci, am făcut împreună un spectacol care se numea ”Mătrăguna”, el a avut niște idei foarte multe, am învățat de la el enorm.

A îmbinat calitățile noastre de elev la liceul de arte cu micul talent actoricesc al fiecăruia”, spune actorul.