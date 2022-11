Cine este Valentin Căprariu, noul fenomen de pe Tik-Tok. Povestea lui de viață este uimitoare

Cine este Valentin Căprariu. Tânărul, alături de mama lui Lia, sunt unele dintre cele mai îndrăgite perechi de pe Tik-Tok. Femeia și băiatul ei au reușit să-și formeze o comunitate uriașă pe platforma de socializare și impresionează zilnic prin filmulețele pe care le postează.

În prezent, Valentin Căprariu este catalogat drept un fenomen al platformei Tik-Tok. Iată povestea lui incredibilă!

Cine este Valentin Căprariu. Pentru cei care nu știau până acu, tânărul este originar din Lugoj, dar trăiește în Italia de mai bine de zece ani. Atunci când a plecat din România, el a lucrat ca șofer de tir, însă din cauza pandemiei de coronavirus a fost nevoit să renunțe la această meserie.

În 2020 i-a venit ideea să se apuce să facă videoclipuri pentru Tik-Tok. Pentru că se plictisea acasă și își vizita destul de des mama, a hotărât să o integreze și pe femeie în clipurile sale.

Zis și făcut! Inițial, cei doi s-au apucat de filmat în glumă, însă lucrurile au luat o întorsătură neașteptată pentru Valentin Căprariu și cea care i-a dat viață.

Primul lor Tik-Tok a fost un real succes, așa că au luat decizia de a continua.

Aceștia au început să fie admirați tot mai mult de internauți, iar la finalul lui 2020, tânărul adunase deja peste 3.3 milioane de abonați și 63.5 milioane de aprecieri pe Tik-Tok.

Drept urmare, și veniturile sale au crescut considerabil. Valentin Căprariu a mărturisit că are săptămâni în care încasează și 10.000 de dolari.

Cine este Valentin Căprariu. Mama tânărului celebru pe Tik-Tok locuiește de ani buni în Salerno, Italia. Femeia se mândrește deja cu faima dobândită pe platforma de socializare.

Într-un interviu pentru Cancan, Valentin Căprariu a recunoscut câți bani a reușit să strângă în ultimii doi ani.

Deși toată lumea a crezut că este simplă treaba, tânărul a mărturisit că muncește din greu cu mama lui, Lia, la videoclipurile de pe Tik-Tok.

„Este monetizarea activă pe Italia. Asta înseamnă că pe vizualizări iei bani. Este plătit foarte puțin. Probabil că, la sfârșit de lună, pe contul meu poate fac 200 de euro. Acum, TikTokerii care au milioane de followerși sau milioane de vizualizări pe zi fac undeva la 100 de euro pe zi.

Oamenii deja își fac o impresie, bună sau rea. Asta poate să fie o chestie nu tocmai bună, pentru că în cazul meu, oamenii și-au făcut o impresie bună, că sunt un om bogat, am avioane, am elicoptere, am Lamborghini, am Ferrari.”, a adăugat Valentin Caprariu, pentru sursa citată anterior.

„Îți dai seama că fetele scriu și pe Instagram și pe TikTok, dar nu e vorba numai de fete. Și băieții îmi scriu, nu numai fete. Fetele, îți dai seama, mă gândesc că atunci când văd un băiat cu o mașină nouă deja sar pe el. Unele fete, nu toate. Să fim sinceri, sunt și fete materialiste, o să se simtă, o să mă înjure, asta este, n-am ce să fac, dar adevărul e ăsta, n-avem ce să zicem!”, a mai spus influencerul.