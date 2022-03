Cine este ucraineanca ajutată cu 200 de lei într-o benzinărie din România. În ce hotel de lux din București este cazată

Refugiata din Ucraina, care a povestit în urmă cu câteva zile că a primit 200 de lei de la un bătrân într-o benzinărie, este cazată la un hotel de lux din Capitală. Femeia avea o carieră înfloritoare în Ucraina, înainte să fie nevoită să plece din cauza războiului.

Yulia Chernitskaya este originară din Odesa, însă a fost surprinsă de război în momentul în care se afla în Kiev. În Ucraina avea o carieră înfloritoare, fiind brand ambassador pentru mai multe firme celebre. La scurt timp după ce a aflat că țara este sub asediu, și-a luat cele patru fiice și a plecat spre România.

O postare de-a sa a devenit virală pe internet acum câteva zile. Acum se află cazată la un hotel de lux din București, acolo unde s-a întâlnit cu un alt român care s-a oferit să o ajute. Femeia a spus că a fost surprinsă, din nou, de bunătatea românilor.

„M-am convins o dată în plus că absolut toată lumea ajută refugiații din Ucraina. Azi dimineață am întâlnit o persoană minunată în lift, care m-a văzut în presa locală și mi-a spus că ajută ucrainenii prin asociația sa. Vă mulțumesc! Lumea este foarte mică și omenia trebuie păstrată mereu, indiferent de statutul social și situația financiară”, a scris Yulia Chernitskaya, care s-a cazat la unul dintre hotelurile de lux din Capitală.

În urmă cu câteva zile, Yulia Chernitskaya a descris cum a primit de la un bătrân, într-o benzinărie din Moieciu, suma de 200 de lei. Bătrânul a văzut că femeia are număr de înmatriculare de Ucraina, așa că a decis să o ajute. În primă fază a refuzat banii, văzând că bărbatul este în vârstă și are o mașină veche, însă bătrânul a insistat.

„Acești bani mi i-a dat un bărbat de 60-65 de ani la o benzinărie, când mă întorceam la mașină după ce am plătit pentru un rezervor plin. Și-a șters parbrizul și m-a întrebat: Ucraina? (in limba română) Am răspuns: Ucraina. Probabil că mă aștepta când a văzut plăcuțele de înmatriculare ucrainene. Și-a deschis portofelul și mi-a dat 100 de lei. Și spune: Slavă Ucrainei! Am început să plâng.

Am refuzat să iau banii, pentru că și el avea o mașină veche. Dar și-a deschis portofelul și mi-a mai dat încă 100 de lei! Mi-a apus: Ai nevoie de ei! Glorie Ucrainei! M-am înecat cu lacrimi. La urma urmei, nici nu știe că încă 4 copii mă așteptau acasă. Și bine că nu i-am spus, altfel și-ar fi golit portofelul”, a scris ea.