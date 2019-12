Cine este soțul Mirelei Vaida. Cu ce se ocupă Alexandru și cum este, de fapt, relația lor

Mirela Vaida este una din cele mai iubite și apreciate prezentatoare TV din România. A înlocuit-o cu brio pe Simona Gherghe în cadrul emisiunii de la Antena 1, după o absență destul de îndelungată. Prezența cucerește atât pe micile ecrane, cât și în intimitatea familiei sale, unde este așteptată mereu cu bucurie acasă, de soțul ei și de cei trei copii ai săi.

Mirela Vaida este cunoscută publicului larg pentru moderarea unor showuri TV care s-au bucurat de mare audiență, la fel cum este și emisiunea Acces Direct, unde aceasta prezintă.

Pe cât de activă este Mirela Vaida pe canalele mass-media și nu numai, nu la fel de cunoscut este soțul prezentatoarei, Alexandru, căruia se pare că nu îi place să se afle în lumina reflectoarelor.

„El este un tip mai retras. Din toate pozele pe care le am pe Facebook, el nu apare în nici măcar una. Nu are cont de Facebook, nu are cont de Instagram. El are o părere altfel decât a mea, ceea ce este bine pentru că mă completează.

E alegerea lui să nu fie persoană public, respect treaba asta. Călătoreşte şi acum, dar asta pentru că este director comercial la o firmă care are sediul în Sibiu, în Mediaş şi îi place foarte mult pentru că acolo sunt ardelenii lui. Asta e meseria lui”, a declarat Mirela Vaida într-un interviu pentru Viva.ro.