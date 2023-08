Cine este soțul Jamilei, cea mai cunoscută bucătăreasă din România. Singurele imagini cu el

Este foarte cunoscută în România pentru rețetele și ponturile culinare pe care le împărtășește pe internet. Cu toate acestea, puțini știu detalii despre viața personală a Jamilei. Află în rândurile de mai jos cine este partenerul de viață al bucătăresei. Cum se implică în afacerea soției sale. Foto

Este aproape imposibil să nu-i fi auzit numele până acum. Geanina Avram Staicu, în vârstă de 36 de ani, este bucătăreasa din spatele proiectului Jamila Cuisine. Deși este foarte cunoscută pentru rețetele și ponturile culinare pe care le împărtășește pe internet, puțini știu detalii despre ea.

Geanina Avram Staicu s-a născut în București, unde locuiește și în prezent. A absolvit Relații Internaționale și este pasionată de limba franceză. Este căsătorită și are doi copii, dintre care unul este o fetiță pe nume Sarah, cu păr creț și zâmbet fermecător.

Tânăra bucătăreasă este căsătorită de 15 ani cu un bărbat de origine marocană, pe nume Mohamed. Cei doi parteneri de viață s-au cunoscut în anii studenției, s-au îndrăgostit și formează astăzi o frumoasă familie. Au împreună doi copii, iar bărbatul se implică activ în afacerea soției sale.

Geanina Avram Staicu a început să gătească pentru fratele său, neplăcându-i neapărat preparatele făcute de părinți. A combinat rețetele bunicii sale din Oltenia cu trucuri și condimente descoperite la mama soțului său, Mohamed, din Maroc.

„Eu am crezut că voi face rețete pentru mama, verișoara mea de la Craiova și soacra din Maroc sau prietenele mele din liceu sau facultate. Dar au venit oameni străini, pe care nu îi cunoșteam, și au început să crească vizualizările”, a dezvăluit Geanina Avram Staicu.

A început să filmeze cu un aparat de tip bridge, în bucătăria mamei sale, cu ce avea la îndemână. Mohamed, partenerul său de viață, a susținut-o în afacerea sa și a ajutat-o atât cu filmatul materialelor video, cât și cu editatul și publicatul lor.

„Eram doar doi tineri muncitori, care voiau să facă ceva diferit, ceva nou, de care oamenii aveau nevoie. (De-a lungul anilor – n.r.) am pierdut foarte multe nopți, poate chiar prea multe. Am pierdut și momente din viața oamenilor dragi, am pierdut ieșiri cu prietenii, vacanțe, timp pentru noi”, a spus Geanina Avram Staicu.