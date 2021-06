Cine este soția lui Dan Capatos. Cu ce se ocupă Monica, de fapt

Deși toți românii știu cine este Dan Capatos, puțini sunt cei care o cunosc pe soția lui Monica. Cu ce se ocupă și cum arată partenera de viață a unuia dintre cei mai renumiți jurnaliști de la noi din țară. Moderatorul de la Antena Stars a fost mereu discret în ceea ce privește viața lui personală.

Toată România îl știe pe Dan Capatos. Prezentatorul emisiunii Xtra Night Show de la Antena Stars este unul dintre cei mai respectați oameni de televiziune de la noi din țară. De-a lungul timpului, numele celebrului jurnalist a tot apărut în presă, dar pe plan personal vedeta a fost mereu discretă.

Prin prisma meseriei sale Dan Capatos a fost mereu, într-un fel sau altul, în centrul atenției mass-media, dar și-a păstrat familia departe de lumina reflectoarelor. Cum arată, deci, Monica Capatos? Prezentatorul de la XNS are numai cuvinte de laudă de adus la adresa soției sale, care îi este parteneră de viață de mai bine de 20 de ani.

Invitat în cadrul podcastului lui Damian Drăghici, Dan Capatos a dezvăluit că mama copilului său este și ea jurnalist de profesie și că se simte norocos să fi găsit pe cineva care să-l înțeleagă din punct de vedere profesional:

„Cred că este ideal să găsești omul care te înțelege profesional, pentru că am văzut foarte multe lucruri care nu au mers tocmai din motivul acesta: ”Ce cauți la ora aia?”, ”Unde pleci la ora asta?”, ”De ce trebuie să faci asta?”, etc. Și atunci se elimină din start problema asta de neînțelegeri care ar putea genera discuții. Fiind de aceeași zonă de lucru (n.r. jurnalist), cum am spus, am eliminat problema asta.”, i-a mărturisit Dan Capatos lui Damian Drăghici, în podcastul său de pe Youtube.