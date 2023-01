Cine este soția lui Cătălin Bordea de la America Express. Puțini știu cu ce se ocupă, de fapt, Livia

Cătălin Bordea a acceptat provocarea de a participa la America Express, alături de prietenul lui, Nelu Cortea. Inițial, comediantul trebuia să meargă pe Drumul Aurului cu soția lui, Livia Bordea. El a declarat că femeia a fost încântată inițial să facă echipă cu el, dar ulterior s-a răzgândit. Dar cine este soția lui Cătălin Bordea?

Pe Cătălin Bordea îl putem vedea în prezent la tv, participând la America Express, împreună cu Nelu Cortea. Co-prezentatorul de la Xtra Night Show și unul dintre cei mai buni comedianți din România este însurat din 2014 cu Livia Bordea, dar tânăra a preferat mereu să stea în umbra partenerului său.

Cine este soția lui Cătălin Bordea de la America Express? Livia Bordea s-a născut în Măcin, județul Tulcea, însă s-a stabilit în București în urmă cu mai bine de 10 ani.

Bruneta i-ar fi sucit mințile bărbatului în 2012, însă după câțiva ani de iubire au ajuns să-și oficializeze relația. Livia Bordea, în vârstă de 33 ani, a fost stewardesă înainte de a-l cunoaște pe actor și a locuit o bună perioadă de timp în Dubai. În prezent, Livia Bordea este instructor de kangoo jumps.

Deși actorul este cel care e în centrul atenției mereu, Livia Bordea și-a făcut curaj, acum câțiva ani, și a povestit că a suferit de depresie.

În urmă cu ceva timp, comediantul mărturisea că s-a îndrăgostit de Livia, în momentul în care avea o altă iubită. Mai mult de atât, i-a luat un an de zile să o contacteze.

„Când m-am îndrăgostit de ea, m-am îndrăgostit de zâmbetul ei. Îţi umple ziua, îţi da energie când începe să zâmbească. Mă energiza pe vremea când eram cu altcineva. E foarte ruşinos! Mă energiza uitându-mă la pozele ei”, spunea Bordea la Antena Stars.

„Mi-am urmărit soția timp de un an pe Facebook. Am primit o cerere de prietenie la un moment dat, am văzut fățuca asta și zâmbetul extraordinar, mi-a dat o energie foarte faină și un an de zile după aia mă uitam în fiecare zi la pozele ei și ale fostului ei prieten. La un moment dat, au apărut niște poze fără el, dar plecase din țară. Apoi, a venit ea acolo unde făceam stand-up, eu eram trist și abătut, a trecut pe lângă mine, a zâmbit.

Venise în Deko, a asistat la spectacol și după a plecat din țară. Și nu știam cum să mă bag în seamă. I-am trimis un mesaj: „Mi s-a părut mie că ai fost aseară la show?” și i-am cerut prietenia, ca pe vremuri. Adică, după ce ne-am cunoscut, mi-am pregătit cererea în prietenie cam o lună. Am scos-o la un suc și am întrebat-o”, mărturisea comediantul, în urmă cu mai mulți ani.