Cine este și cum arată soția lui Daniel Buzdugan. Monica a fost mereu o prezență extrem de discretă

Daniel Buzdugan este deja de ani buni o prezență cunoscută în România. Cu toate astea, soția sa a continuat să rămână o prezență discretă, respectând astfel intimitatea familiei sale. Cum arată aceasta și cine este?

Cine este soția lui Daniel Buzdugan?

Daniel și Monica au o căsnicie fericită deja de ani buni, iar rodul iubirii lor sunt Luca și Maria, cei doi copii pe care îi au împreună. De profesia medic stomatolog, doamna Buzdugan a evitat excelent evenimentele mondene la care a mers Daniel în toți anii de când a devenit persoană publică. „Prin 1993 făceam o emisiune pentru un post de radio în Iași. Tocmai ieșisem dintr-o relație și eram în căutări. Am zis să profit de statutul meu de om care lucrează în mass-media și am abordat-o pe stradă cu ceva pentru radio. I-am cerut numărul de telefon, spunându-i că așa e deontologic la noi, că pentru orice voce care intră pe post trebuie să avem niște date. Apoi am sunat-o, am invitat-o în oraș și așa a început totul”, a detaliat vedeta într-un interviu.

Cu toate că s-a îndrăgostit la prima vedere, vedeta a cerut-o în căsătorie pe care care i-a adus pe lume doi copii zece ani mai târziu. „Am cerut-o în Grădina Botanică din Iași. Era locul nostru preferat, mergeam des acolo să ne plimbăm, să citim. Acolo s-a întâmplat, de ziua mea, pe 23 septembrie 2003“. Deși este mereu pe fugă și petrece mult timp la radio și la evenimente mondene, mereu își găsește timp pentru familie și pentru a sta cu micuții săi. Buzdugan a mărturisit că activitățile preferate pe care le fac împreună sunt cântatul și cititul.

„Ceva probleme de sănătate la plămân”

Daniel Buzdugan și-a pierdut pentru un timp energia cu care i-a obișnuit pe toți din cauza unei probleme de sănătate. Acesta a suferit de preumonie, iar în octombrie a lui 2019 și-a anunțat fanii că-și ia o pauză bine meritată.