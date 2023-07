Cine este și cu ce se ocupă Răzvan, fiul vitreg al Gabrielei Firea. Motivul pentru care cei doi nu sunt în cele mai bune relații

Toată țara o cunoaște pe Gabriela Firea, dar puțini știu cine este fiul ei vitreg. Este plecat de ani buni peste hotare și se bucură de un succes formidabil. Cu ce se ocupă Răzvan Firea și cum se înțelege cu cea care i-a fost soție regretatului său tată.

Gabriela Firea este căsătorită în prezent cu Florentin Pandele, la opt luni de la moartea primului soț. Aceasta s-a căsătorit cu Răsvan Firea în 1993, dar regretatul s-a stins din viață în urmă cu 13 ani.

Regretatul său soț mai fusese căsătorit înainte de ea, căsnicie din care a rezultat un băiat. Acesta a rămas cu mama sa după despărțirea părinților, dar a avut multe ocazii să stea în compania mamei sale vitrege.

Răzvan Alexandru Firea, în vârstă de 35 de ani, este model și fiul vitreg al Gabrielei Firea. El a devenit primul model androgin din România și locuiește în prezent în Paris, având o carieră de succes.

A colaborat cu cei mai cunoscuți designeri vestimentari și a avut prezentări pe cele mai înalte scene din lume. De multe ori a fost catalogat drept un bărbat cu trăsături feminine, dar susține că este un bărbat adevărat, cu trăsături speciale atât fizic, dar și moral.

„În mod cert, oamenii ar trebui să mă vadă că pe un bărbat. Într-adevăr, am trăsături androgine, care mă pot face să arăt că o față, din cauza mediului în care lucrez am probabil și gesturi care sunt mai efeminate, dar până la urmă sunt bărbat. Dar sunt altfel decât majoritatea, iar de aici pornesc și presupunerile”, a declarat Răzvan Firea în urmă cu ceva timp.

Gabriela Firea și fiul ei vitreg nu au deloc o relație prea bună. Când tatăl lui era în viață și era mai mic, Răzvan era mai apropiat de fostul primar al Capitalei, dar cei doi au rupt legătura după marea tragedie.

Răzvan Firea nu o place deloc pe Gabriela Firea și a explicat de ce. Modelul susține că aceasta nu l-a susținut deloc la începutul carierei sale și l-a și dezamăgit foarte tare la moartea tatălui său.

Fosta soție a Răsvan Firea, Carmen Firea, a mărturisit că ar fi aflat de la prieteni ca tatăl fiului ei nu mai este în viață. Gabriela Firea nu i-ar fi anunțat de tragedie, motiv pentru care nu l-au putut conduce pe ultimul drum.

„Eu și fiul meu am aflat de la prieteni că Răsvan a murit, pentru că primeam telefoane de condoleanțe.Gabriela nu m-a sunat nici pe mine si nici măcar pe fiul meu, Răzvan… Ne-a spus că înmormântarea va fi la ora 13:00, când am ajuns, funeraliile se încheiaseră de cel puțin o oră. Noi nu am putut să-l conducem pe ultimul drum și l-am găsit deja înhumat’, explica Carmen Firea, fosta soție a lui Răsvan Firea.