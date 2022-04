Cine este regele care a murit din cauză că refuza să mănânce legume. Descoperirea recentă care șochează

Povestea lui Ludovic al IX-lea al Franței, cunoscut sub numele de Sfântul Ludovic, spune că piosul monarh a murit de ciumă. Moartea ar fi survenit în timp ce conducea cea de-a opta cruciadă. Suvernarul a încercat atunci să consolideze controlul asupra Țării Sfinte în numele creștinismului. Însă un nou studiu sugerează că nu ciuma l-a doborât pe rege în vara anului 1270 d.Hr. Se pare că refuzul încăpățânat de a mânca mâncarea din Tunisia, ar fi fost motivul real.

Ludovic al IX-lea al Franței și motivul real al morții sale premature

În timpul cruciadelor din Țara Sfântă, Ludovic al IX-lea al Franței avea să moară la vârsta de 36 de ani. Imediat după acest deznodământ fatal au apărut și zvonurile cu privire la motivul morții sale. Până de curând, toate izvoarele istorice spuneau că Ludovic al IX-lea al Franței ar fi murit în Tunisia de ciumă.

De altfel studii mai vechi spuneau că Ludovic al IX-lea al Franței și o mare parte din armata sa au suferit de scorbut avansat în timpul celei de-a opta cruciade din Tunisia. După moartea sa, suveranul avea să fie înmormântat în celebra Catedrală Notre Dame.

Agenția France Presse relatează că o colaborare internațională de cercetători a ajuns la o nouă concluzie. Rezultatele au fost publicate după ce a fost examinat maxilarul suveranului francez. Cu ajutorul datării cu radiocarbon, echipa a stabilit mai întâi că maxilarul era cu aproximativ 50 de ani prea vechi. Concluzia era că n-ar aparține regelui războinic.

Specialiștii știau că Ludovic al IX-lea s-a hrănit în principal cu pește, ceea ce ar fi denaturat raportul de carbon din oasele sale. Cu toate astea, noul studiu arată că este rezonabil să credem că oasele provin din perioada de timp corectă. Au comparat și forma maxilarului, constatând că pare să se potrivească.

Examinând maxilarul, echipa a văzut semne foarte clare că suferea de scorbut. Boala este cauzată de lipsa vitaminei C din alimentație care atacă gingiile și oasele. Cercetarea apare în Journal of Stomatology, Oral and Maxillofacial Surgery.

Rezultatele noului studiu arată cauza morții

Documentele istorice le susțin diagnosticul morții lui Ludovic al IX-lea al Franței. Cercetătorii spun că relatările contemporane despre decesul lui Ludovic al IX-lea al Franței povestesc că regele a scuipat bucăți de gingie și dinți, în concordanță cu ceea ce s-a găsit în mandibulă și cu semnele scorbutului în stadiu avansat.

Adevăratul motiv de mirare este de ce regele ar fi suferit de o astfel de boală, în condițiile în care, probabil, în zona rurală tunisiană erau disponibile o mulțime de fructe și legume proaspete, care l-ar fi putut salva.

Philippe Charlier, medic legist patolog francez și coautor al studiului, a declarat pentru AFP că, probabil, soarta regelui a fost cauzată de o combinație de logistică slabă și de exces de pioșenie.

„Dieta sa nu era foarte echilibrată. El s-a supus la tot felul de penitențe și la post. Nici cruciada nu a fost atât de bine pregătită pe cât ar fi trebuit să fie. Nu au luat apă cu ei și nici fructe și legume.”, spune Philippe Charlier.

Și, se pare, armata sa nu și-a completat rațiile cu produse locale. Nu doar regele a avut de suferit. În timp ce asediau orașul Tunis, până la o șesime din armata cruciaților a murit, inclusiv fiul lui Ludovic, Tristan, este posibil să fi murit și el din cauza bolii.

„Armata noastră suferea de necroză gingivală”

Rafi Letzer de la LiveScience relatează că Jean de Joinville, care a scris o cronică a cruciadei, a descris calvarul crud al cruciaților.

„Armata noastră suferea de necroză gingivală [gingii moarte. Iar bărbierii [medicii] trebuiau să taie țesutul necrozant pentru a le permite oamenilor să mestece carnea și să înghită. Și era păcat să-i auzi pe soldați țipând și plângând ca niște femei în travaliu atunci când le erau tăiate gingiile.”, scria Jean de Joinville.

Scorbutul nu era singura boală de care sufereau. Ambele armate din timpul bătăliei au fost lovite de boala tranșeelor. Este vorba de un agent patogen transmis de păduchi care a afectat armatele și în timpul Primului și celui de-al Doilea Război Mondial.

Este posibil ca scorbutul să nu fi fost cauza principală a morții lui Ludovic al IX-lea. Probabil că l-a slăbit suficient de mult pentru a permite unui alt agent patogen să îl termine. Există unele rapoarte conform cărora Ludovic al IX-lea ar fi suferit, de asemenea, de dizenterie în jurul datei morții sale. Cercetătorii se îndoiesc că moartea regelui a fost cauzată de ciumă.

„Tradiția a păstrat o cauză a morții ca fiind ciuma, dar acest lucru ar putea fi legat de o traducere greșită a cuvântului antic ciumă. Faptul că a murit din cauza ciumei este încă prezent în cărțile de istorie”, scriu autorii în lucrare.

Echipa speră să răspundă cu certitudine la ce microb l-a ucis pe Ludovic al IX-lea

În continuare, echipa speră să răspundă cu certitudine la ce microb l-a ucis pe rege. Vor trece la examinarea unor părți din stomacul său. Conform datelor, acesta a fost tăiat și fiert în vin pentru a-l conserva înainte de a fi expediat la Paris împreună cu restul rămășițelor sale.

Evlavia lui Ludovic și slujirea săracilor și a leproșilor i-au adus sfințenia. Dar reputația sa ca lider militar este în mod decisiv mixtă. În 1242, el a respins o incursiune engleză în Franța a lui Henric al III-lea. Momentul a fost mai puțin o bătălie, ci mai mult un impas.

Cruciada regelui francez în Țara Sfântă

În 1244, după ce a suferit o criză de malarie, tânărul rege Ludovic al IX-lea a decis să conducă cea de-a Șaptea Cruciadă în Țara Sfântă. Acesta lua decizia să acorde sprijin regatelor creștine înființate de cruciadele anterioare, care căzuseră recent în fața armatelor mamelucilor egipteni.

Ludovic al IX-lea a pornit la drum cu o flotă de 100 de nave, transportând 35.000 de soldați pentru a lupta în 1248. Ideea era să atace Egiptul, apoi să schimbe orașele egiptene captive cu cele din Țara Sfântă.

După un început de bun augur, au capturat diverse fortărețe în drum spre Cairo. Dar, armata epuizată a fost lovită de ciumă la Mansourah. În timp ce se retrăgeau înapoi în susul râului, egiptenii i-au ajuns din urmă, luându-l pe Ludovic și pe mulți înalți nobili în captivitate.

Ludovic a fost răscumpărat, iar planul inițial a trebuit să fie abandonat. Dar în loc să se întoarcă acasă, Ludovic al IX-lea s-a dus în regatul cruciaților din Acre, în actualul Israel, unde a aranjat alianțe și a fortificat pozițiile creștine din zonă timp de patru ani înainte de a se întoarce în Franța.

Ludovic al IX-lea moare la 36 de ani

Șaisprezece ani mai târziu, statele cruciate au fost din nou amenințate, de data aceasta de mongolii care veneau dinspre est. Ludovic al IX-lea a decis că este momentul potrivit pentru a lovi și a plănuit să traverseze Mediterana și să captureze Tunisul, pe care îl va putea folosi ca bază pentru a ataca Egiptul și a securiza statele creștine în cadrul celei de-a opta cruciade.

Însă totul s-a prăbușit în prima etapă a aventurii. Ludovic al IX-lea a murit la 36 de ani. Armatele s-au întors în Europa după ce au negociat o înțelegere cu emirul din Tunis. În 1291, orașul Acre a căzut în cele din urmă. Astfel se punea capăt scurtei și turbulentei istorii a statelor cruciate din Orientul Apropiat.