Cine este Rareș Ciciovan, soțul Georgianei Lobonț. Cu ce se ocupă, de fapt. Astăzi vedeta a anunțat că a pierdut sarcina

Georgiana Lobonț este una dintre cele mai îndrăgite artiste de muzică populară de la noi din țară, de care toată lumea a auzit. Iar cel mai mare susținător al ei este chiar soțul ei, Rareș Ciciovan cel care i-a fost alături la orice pas. Iată cine este și cu ce se ocupă partenerul de viață al cântăreței.

Rareș, soțul talentatei cântărețe de muzică populară Georgiana Lobonț, este cel mai mare susținător al ei, care a avut un rol extrem de important în succesul său în carieră.

Medic stomatolog de meserie, bărbatul în vârstă de 31 de ani nu cunoștea nimic despre această lume a showbiz-ului. Cu toate acestea, el a devenit managerul artistei și a susținut-o în toate proiectele sale.

Georgiana Lobonț a mărturisit că acesta și-a sacrificat propria carieră în stomatologie, pentru care s-a pregătit intens și s-a dedicat cu pasiune, pentru a-i permite ei să își îndeplinească visul cel mare.

La început de an, lumea mondenă era zguduită la anunțul veștii că Georgiana Lobonț și soțul ei ar divorța, după șapte ani de căsnicie. Din fericire, lucrurile nu au stat așa, astfel că cei doi au continuat să se afișeze împreună, părând mai fericiți ca niciodată.

Ba mai mult, recent, îndrăgita artistă anunța cu zâmbetul pe buze că este însărcinată și că va deveni din nou mămică. Extrem de emoționată și bucuroasă că va aduce pe lume cel de-al treilea copil al familiei, ea a decis să împărtășească vestea și cu fanii ei.

Din păcate, astăzi, 2 august, ea a venit cu o veste șoc: a pierdut sarcina. La cel mai recent control efectuat, medicul său i-a spus că sarcina s-a oprit din evoluție.

„Am aşteptat să-i ascultăm inimioara. Domnul doctor cu care i-am născut pe copii este un om extraordinar. Tot la el am mers și cu cel de-al treilea…doar că nu a mai stat în puterile noastre tot ce s-a întâmplat…sarcina s-a oprit din evoluție.

Am avut o stare de şoc dar în același timp mă simţeam în putere, o forță pe care tot Dumnezeu mi-a dat-o pentru că sunt mamă a doi copii frumoși și sănătoși iar asta este cea mai mare binecuvântare, asta mi-a venit prima oară în minte ca semn de consolare iar ei erau cu mine în acel moment.Am primit vestea aceasta ca pe un trăznet. Am reacționat din instinct oprind filmarea. Voiam să filmez ca să-i arătăm și lui tati…dar a trebuit să îi dau o veste tristă.

Ştiu că tot ce trăim se întâmplă cu un scop. Mi-a fost greu să vă zic pentru că m-am grăbit să-mi exprim bucuria și să v-o spun. Ştiam că va urma ceva ce nu mi-aş dori să trăiesc niciodată…. Nu m-am gândit niciodată că o să trec prin aşa ceva (..)

Mi-e greu că trebuie să vă spun dar vreau să știți că sunt bine. Suntem bine. Dumnezeu e bun cu noi și ne-a dat tot ce ne-am dorit. El ştie cel mai bine când trebuie să ne ia sau să ne dea ceva. Cred în El cu tot sufletul și nu sunt supărată dar am o stare apăsătoare pentru că mi-aş fi dorit acest bebeluș cu tot sufletul şi l- am aşteptat cu drag.

Poate că am depus prea mult efort…poate că…sunt multe lucruri la care am stat și m-am gândit dar până la urmă sunt fericită că am primit această binecuvântare de a fi mamă. Am şi fetiță și băiețel…Dumnezeu știe cel mai bine prin ce trebuie să trecem.”, a spus Georgiana Lobonț, în urmă cu câteva ore, pe Instagram.