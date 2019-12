Cine este primul soț al Anamariei Prodan. Momente grele pentru cei doi după ce una dintre fiicele lor a ajuns la spital

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au una dintre cele mai longevive relații din showbiz-ul românesc. Mulți știu că pe lângă legătura frumoasă pe care o au, ambii se înțeleg de minune și cu foștii soți, cu care au copii. Aceștia au rămas la bine și la greu tot împreună. De curând, Sarah s-a accidentat, moment care i-a găsit din nou împreună.

Cine este primul soț al Aneimaria Prodan?

Deși pare că a fost dintotdeauna căsătorită cu Reghe, datorită relației frumoase pe care o afișază deja de ani buni, impresara are un mariaj eșuat la activ. Aceasta s-a iubit cu Tibi Dumitrescu între anii 1998-2007, cel cu care le are pe cele două fiice ale sale. Familia Reghecampf-Prodan a demonstrat că un divorț este departe de cuvinte grele aruncate și ură, pentru că atât fostul soț al Anei, cât și fosta soție a lui Laur au o relație foarte bună cu celebrul cuplu. Toți se respectă și iau decizii împreună pentru binele copiilor pe care îi au. La un an după pronunțarea divorțului de primul divorț, Ana s-a căsătorit cu Laurențiu Recghecampf. De asemenea, înainte de căsătoria cu Tibi, s-a iubit o scurtă perioadă cu Laur.

„Fostul soţ este pâinea lui Dumnezeu pe pământ. Este un om de o bunătate, de un caracter incredibil, un om muncitor, un tată cum puţini sunt. Noi suntem o familie toţi. Tibi s-a căsătorit cu Irina, dar noi suntem aşa ( n.r. uniţi). Este o chestie de educaţie. Nu am ce să-i reproşez primului meu soţ, m-a ţinut ca pe o prinţesă, mi-a făcut toate poftele, ce visam noaptea aveam ziua. Noi amândoi am tras să facem bani pentru copiii noştri”

Anamaria Prodan

Tibi Dumitrescu i-a fost alături Anei atunci când Sarah s-a accidentat

În momentul în care Sarah s-a accidentat, toată familia i-a fost aproape și a ajutat-o cu gânduri bune și încredere că se va recupera cât de repede este posibil. Amintim că fiica impresarei și-a rupt de curând ligamentele în timpul unui meci.

„Iubita mea… ce nu te omoară te face muuullltttt mai puternică! Love u, uriașul meu drag. Toată lumea a fost aici pentru îngerul meu. Întreaga echipă o susține. Va reveni mai puternică decât oricând. #operație”, a scris Anamaria Prodan, care l-a avut alături att e soțul actual, cât și pe fostul.