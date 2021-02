Cine este noul iubit al Alexandrei Stan. Sora concurentei de la Survivor a făcut mărturisiri uimitoare

Sora Alexandrei Stan a fost prezentă în emisiunea ”Ștafeta mixtă”, de la Kanal D, care are ca obiect analizarea momentelor din ”Survivor România”. Aceasta a vorbit despre prestația artistei din cadrul competiției pentru supraviețuire, dezvăluind și că celebra-i soră și-a găsit fericirea în brațele unui tânăr misterios, care a susținut-o de când a aflat că i-a fost propusă participarea în junglă, la Faimoși.

Alexandra Stan iubește din nou, a dezvăluit sora ei. Iubitul vrea ca solista să rămână cât mai mult la Survivor România

„A avut încredere în ea şi a susţinut-o. Chiar am discutat cu el, de altfel discutăm şi comentăm la fiecare ediţie a show-ului. Suntem un soi de comentatori. El îmi spune că îşi doreşte ca Alexandra să stea cât mai mult. Nici o clipă nu ar chema-o acasă. Nu cred că se cunosc de foarte mult timp, cred că de un an”, a declarat Andreea, sora Alexandrei Stan, la Kanal D.

„Ea și-a asumat, adică nu s-a plâns niciodată de condiții. De fiecare dată a spus că știe că atât poate, că o dea afară, să o voteze. M-am speriat de atacul de panică; ne-am speriat cu toții, de altfel. Nu am văzut-o în situații ca astea. Nu am știut că are frica asta atât de mare de înălțime, pe care și-a învins-o pe parcursul competițiilor. Ne-am speriat. Oricum, noi plângem odată cu ea, râdem odată cu ea la fiecare ediție. Ea luptă și nu se lasă”, a spus aceasta în emisiunea ”Teo Show”.

A venit în junglă pentru a se iubit și accepta așa cum este, la fel și pe cei din jur

„Vreau să văd cât de supraviețuitoare sunt, cât de puternică sunt. Vreau să-mi testez limitele și să văd cine sunt cu adevărat. Cel mai greu este să-ți depășești limitele. Cred că cel mai greu este să îți ieși din zona de confort.

De 10 ani sunt cunoscută în peste 60 de țări și am peste 10 nr. 1 peste tot, dar nu știu cu adevărat cine sunt eu, până când nu o să trec de această competiție și până când nu o să învăță cu adevărat să vă accept pe toți și să vă iubesc așa cum sunteți, și pe mine la fel. Înainte cu Dumnezeu”, a spus ea în prima ediție a jocului.