Cine este noua iubită a lui Ilie Dumitrescu. Fata lui Andrei Vochin e istorie

Ilie Dumitrescu lovește din nou. Fostul star al Generației de Aur a fotbalului românesc a dat-o uitării pe frumoasa Teodora Vochin, în vârstă de 27 de ani, și acum iubește din nou. Cine este domnișoara care a căzut pradă farmecelor șarmantului Ilie Dumitrescu. La 52 de ani, fostul mare sportiv îmbrătrânește ca vinul și are mai mult succes la femei decât foarte mulți tineri de 20 de ani.

Ilie Dumitrescu pare să o fi uitat complet pe fiica lui Andrei Vochin, cea alături de care a trăit o frumoasă poveste de dragoste timp de doi ani. Cel puțin asta reiese din fotografiile surprinse de către paparazzi playsport.ro, care l-au surprins pe Dumitrescu în compania unei frumoase brunete, în plină zi, în parcarea unui centru comercial din Capitală.

Cei doi au intrat în magazin, însă nu au cumpărat nimic. La ieșirea din magazin, Ilie Dumitrescu a condus-o pe misterioasa brunetă la mașină și s-au făcut nevăzuți. Acum patru ani, fostul mare fotbalist recunoștea că cea mai mare plăcere și slăbiciune, totodată, au reprezentat-o femeile.

„Mie mi-a plăcut foarte mult Tottenham, dar acolo m-am nenorocit. Am plecat de aici, am ajuns acolo, jucător important. Avem o sumă importantă în cont. Viața la Londra este senzațională. Aer, parfum, tot. Nu am fumat niciodată, nu am băut niciodată tărie, doar vin și șampanie, dar mi-au plăcut foarte mult femeile. Drept urmare și acum sunt singur.”, declara fostul star al naționalei de fotbal în anul 2017.