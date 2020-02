Cine este Monica Odagiu, femeia pentru care Dan Bittman a ”divorțat”. Ce spunea despre ea, acum 4 ani

În ultimele zile au apărut zvonuri că Monica Odagiu ar avea o relație cu Dan Bittman. Mai mult, relația cu mult mai tânăra artistă, cu 33 de ani mai mică decât solistul de la Holograf, nu este una recentă, ci se întinde pe câțiva ani. Cine este femeia pentru care vedeta a ”divorțat” și ce spunea despre ea, acum 4 ani?

Dan Bittman și compozitoarea Liliana Ștefan au avut o relație discretă, care a durat peste 25 de ani, fără a fi, însă, oficiată în fața ofițerului de Stare Civilă. Ca urmare a despărțirii, cei doi ar fi parafat un acord amiabil, la notariat, pentru următorii trei ani, privind o custodie comună, condiționată de un anume orar pentru mezinul lor, Mark Nicholas, de 13 ani.

Această veste a fost detronată de povestea în care Bittman și Monica Odagiu sunt protagoniști. Ea, 24 de ani, ar fi împărțit multe momente cu el, 57 de ani, în urmă cu două primăveri. Relația lor s-ar fi reaprins și, potrivit unor surse din anturajul cântărețului, citate de viva.ro, artistul locuiește în prezent cu chirie, lângă fostul domiciliu.

Cei doi au colaborat pentru piesa ”Stau cu picioarele în apă rece”, în vara anului 2016. Ea era studentă la Actorie atunci și era cunoscută publicului din celebrul serial ”Pariu cu viața” și participarea la ”Vocea României”. Piesa respectivă era scrisă de Bittman și solistul a cunoscut-o pe Monica la castingul pentru vocea feminină.

„Piesa îmi suna de mult în cap. Îi scrisesem un text şi am căutat fata, că nu era o piesă de băieţi. Dar pentru că nu găseam am lăsat piesa la sertar. M-am întâlnit cu ea şi din vorbă în vorbă i-am spus că am o piesă. Ne-am întâlnit cu chitaristul de la Taxi, am mers pe un lac şi a ieşit piesa asta”, a spus cântărețul, în 2016, într-un interviu la Adevărul Live.

De asemenea, prezentă în platou, Monica a adăugat: „Mi-a zis că nu mai vrea el să stea cu picioarele în apă rece, ci eu”.