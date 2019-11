Ce relație au avut în tinerețe Dan Bittman și Andreea Marin. ”Da, am recunoscut!” Totul a fost secret

Prima ediție a show-ului Antitalent a adus o notă aparte atunci când Bittman a cerut-o de soție pe Andreea Marin. De atunci, în atenția fanilor celor două vedete au revenit niște evenimente petrecute cu ani în urmă. Au avut sau nu cei doi o relație?

Prima ediție din emisiunea Antitalent a surprins cu un moment bonus. Invitatul care a spart gheața a fost Andreea Marin. După ce a surprins pe toată lumea în diverse scenete din cadrul show-ului, pentru că nu mulți au avut ocazia să o mai vadă într-un rol, a intrat repede în jocul cererii în căsătorie inițiat de Bittman.

Se pare că lucruri mai adânci erau prinse la mijloc între cele două vedete. Cântărețul, cunoscut fiind ca un bărbat șarmant și cuceritor, a încercat să o prindă în vraja sa și pe fosta prezentatoare de televiziune. Solsitul i-a făcut avansuri brunetei în urmă cu mulți ani. Din păcate, nu i-a cucerit inima Andreei, așa că au mers amandoi pe drumuri separate și și-au găsit iubirea în altă parte.

„Bineînțeles, cred că toată lumea și-a dat seama că cererea în căsătorie din cadrul show-ului a fost un scenariu, dar au fost și reacții spontane. Eu și Andreea ne știm de foarte, foarte mulți ani și, da, am recunoscut că mi-a plăcut în anii tinereții, dar asta nu înseamnă că am dat curs acum trăirilor de atunci. Eu o apreciez foarte mult, iar noi doi am rămas într-o relație foarte strânsă de prietenie, ce s-a păstrat cu trecerea timpului. Pe platou ne-am înțeles formidabil, este un om căruia nu îi poți contesta experiența în televiziune”

Dan Bittman (Sursa: viva.ro)