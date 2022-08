Cine este milionarul din România care vrea să cumpere clubul Dinamo și să-l scape de la faliment. „Nu-mi este rușine că am făcut bișniță”

Un cunoscut milionar din România vrea să cumpere clubul Dinamo. Omul de afaceri Mohammad Murad a fost la negocieri cu oficialii echipei și pregătește o ofertă de 1,2 milioane de euro, scriu jurnaliștii de la playsport.ro. Vineri este ziua decisivă. Ar fi al doilea personaj din emisiunea „Imperiul Leilor” care se implică în fotbal, după ce Dan Șucu a cumpărat 50% din acțiunile de la Rapid.

Dinamo are datorii uriașe de aproape opt milioane de euro, iar prima retrogradare din istoria clubului a lovit și mai tare finanțele unei grupări care se zbate în insolvență și pare că se îndreaptă spre prăpastie.

Și totuși, fanii echipei au primit și o veste bună în această perioadă tulbure. Jurnaliștii Playsport.ro au aflat că a existat o primă rundă de discuții între cei care conduc clubul, reprezentanții fanilor-acționari din DDB și Mohammad Murad. Omul de afaceri deține mai multe hoteluri și este președintele Federației Patronatelor din Turismul Românesc. Sursa citată a scris că Murad vrea să plătească 1,2 milioane de euro ca să intre în acționariatul clubului.

„Lucrurile sunt bune, ne-am întâlnit, am discutat. Până vineri, vom ști exact ce se întâmplă, cum stau lucrurile! E adevărat, sunt multe lucruri de pus la punct”, a confirmat informația omul de afaceri.

Dacă lucrurile merg în direcția bună, Mohammad Murad ar fi al doilea personaj din show-ul „Imperiul Leilor” care se implică în forbal, după ce Dan Șucu a cumpărat 50% din acțiunile clubului Rapid și a dezvăluit că este gata să investească zece milioane de euro. Tranzacția a avut la finalul lunii mai.

Mohammad Murad are origini libaneze și a venit în România acum patru decenii pentru a studia la Facultatea de Medicină de la Iași. Are afaceri în domeniul hotelier, industria alimentară și în cea de fast-food, iar averea lui este estimată, conform ultimul top Capital, la aproximativ 150 de milioane de euro.

„În 1993, m-am transformat din bișnițar în om de afaceri. Apoi, am citit să învăț de management, ce înseamă firmă, directori. La mine acasă e altă cultură, totul e pe cash. Aici, e pe hârtie, cu contabil.

Am avut în viața de student momente când luam o cămașă de aici și-o vindeam acolo, dar în rest am fost un student normal. Nu e nicio rușine că am fost bișnițar, important e să nu rămâi acolo”, a explicat omul de afaceri, într-un interviu acordat Kanal D.