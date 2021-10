Cine este Michela Motoc, iubita lui Walter Zenga. Ce nume avea înainte și cu ce se ocupă acum

Adio, Raluca! Walter Zenga iubește din nou și a înlocuit-o pe fosta lui soție cu o altă blondă focoasă. Cum arată Michela Motoc, noua lui parteneră și cu ce anume se ocupă femeia mai tânără cu 30 de ani decât el.

Lumea showbizului românesc a rămas fără cuvinte atunci când Walter Zenga și a treia lui soție Raluca au anunțat că nu mai formează un cuplu și ajung la notar pentru a semna actele de divorț.

Fostul portar al Italiei și-a găsit alinarea în brațele unei tinere românce de 31 de ani. Noua iubită a lui Walter Zenga se numește Michela Motoc și este model și influencer la Milano. Focoasa blondină, pe care înainte o chema Mihaela Moțoc, este originară din Oradea și are o carieră de succes în Italia.

În anul 2016 a participat la concursul de frumusețe Miss Europe Continental unde a prezentat cu mândrie Italia, patria ei adoptivă. Iubita lui Walter Zenga a devenit, de asemenea, imaginea unui salon de înfrumusețare în orașul Spoleto și și-a încercat norocul ca actriță, primind un rol secundar în filmul Infernet.

„Este extrem de emoţionant şi onorant să reprezint România la un concurs atât de important. Am primit multe mesaje de încurajare, multe felicitări. Am avut o satisfacţie greu de descris când am realizat câtă lume mă cunoaşte. Este cel mai frumos sentiment pentru mine să ştiu că lumea mă apreciază, iar eu vreau să le mulţumesc tuturor prin premiul câştigat”, a declarat Michela Motoc la momentul respectiv, scriu cei de la Mediafax.