Cine este mama Danielei Crudu. Cum arată femeia care a plecat în Italia de mulți ani

Mama Danielei Crudu a plecat în Italia în urmă cu mulți ani. Femeia a avut și ea momente grele în relație. Cum arată acum și care este povestea părinților vedetei TV?

După ce mulți au spus că Daniela Crudu este o ghinionistă în relații, aceștia nu știu însă povestea părinților ei. Florentina este numele mamei ei și a părăsit România în urmă cu mulți ani. A apărut în fața camerelor de luat vederi, în anul 2015, aceasta fiind prezentă în cadrul emisiunii, ”Un Show Păcătos”. Daniela a menționat cât de greu i-a fost pe atunci să crească fără mama ei. Ea are și o soră pe nume Ana Maria.

“Sunt în Italia de 10 ani și voi mai sta aici pentru că am un contract de respectat. Primii doi ani au fost foarte grei. Nu mi-e rușine să spun că am făcut tot felul de munci, am lucrat inclusiv la negru. Acum am un loc de muncă stabil, am rezidență în Italia și este mult mai bine. În România vin cam de două ori pe an.”, povestește mama Danielei Crudu în cadrul Emisiunii Antena1.