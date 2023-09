Cine este mai gelos: TJ Miles sau Francisca? Momentul adevărului! Cei doi răspund întrebărilor picante VIDEO EXCLUSIV

TJ Miles și Francisca formează unul dintre cele mai noi cupluri din showbiz, povestea lor de dragoste

fiind una foarte mediatizată. Cei doi artiști se afișează tot timpul în ipostaze tandre și își împărtășesc

unul altuia sentimentele ori de câte ori au ocazia.

Astfel, ambii afișează relația perfectă, însă TJ Miles s-a dat de gol în timpul interviului. Artistul a confirmat că uneori există dispute în relația lor, chiar și momente de gelozie! Avem toate detaliile de la TJ și Francisca, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

Prezenți recent la un eveniment monden din București, TJ Miles și Francisca au vorbit deschis despre relația lor și despre problemele de cuplu cu care se confruntă. Artistul s-a dat de gol și a precizat că relația cu Francisca are suișuri și coborâșuri. TJ ne-a oferit toate detaliile în exclusivitate pentru Playtech Știri:

Cei doi îndrăgostiți au fost întrebați de reporterul Playtech cine este mai gelos. Astfel, ne-au oferit un

răspuns cât se poate de sincer:

Francisca a adăugat:

Majoritatea cuplurilor verifică rețelele de socializare ale partenerului. TJ Miles și Francisca au recunoscut că pentru ei nu contează acest aspect. Mai mult decât atât, TJ o încurajează pe iubita lui să posteze poze în ipostaze incendiare pe Instagram.

“Francisca are 972 de oameni la follow, dacă mâine are 973 nu mă interesează, decât dacă cel în plus este vecinul nostru frumos… Nu, nu, glumesc! Îmi știu valoarea, ca mine nu o să găsească. Glumeam.

Amândoi ne iubim. Eu pe mine mă iubesc, ea se iubește, nu avem frustrări. Îi spun să se îmbrace sexy, să atragă priviri, mă mândresc cu ea. Vrea like-uri, îi fac poze sexy.”, ne-a declarat TJ Miles în exclusivitate pentru Playtech Știri.