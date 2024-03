Vezi și: Cine este Richard Abou Zaki, noul jurat de la Chefi la Cuțite. Povestea tristă pe care o ascunde

Pentru a-i impresiona pe cei patru jurați, Lăcrămioara a gătit o ruladă de iepure absolut delicioasă. Când au degustat, chef Orlando Zaharia, chef Alexandru Sautner, chef Ștefan Popescu și chef Richard Abou Zaki abia dacă și-au găsit cuvintele să descrie preparatul concurentei. Cel care i-a dat imediat cuțitul de aur a fost Richard Abou Zaki.

„Sunt Georgiana Lăcrămioara. Da, am fost bucătar. Am fost bucătar 15 sau 16 ani în Italia, în Dolomiți, la munte, 11 ani am lucrat la un hotel. Am făcut paste, supe și deserturi. Am lucrat cu un bucătar chef aproape doi ani, după care a plecat, iar patronii mi-au propus să preiau eu bucătăria. Le-am spus că nu mă simt în stare, nu am vrut. A venit alt bucătar, doi ani. Apoi am zis că a venit momentul să iau bucătăria în propriile mâini, am condus 4 ani. Inventam meniurile, restaurantul avea patru stele”, a povestit concurenta, în fața celor patru jurați.