Cine este Ionuț Rusu de la America Express sezonul 6. De la șofer de TIR la actor. Detalii mai puțin știute despre celebrul comediant

Cine este Ionuț Rusu de la America Express sezonul 6? Cu siguranță îl recunoașteți de pe rețelele de socializare datorită clipurilor amuzante sau după aparițiile din cadrul show-urilor de stand-up, însă cum și-a început cariera și cum a ajuns în punctul în care se află acum?

Ionuț s-a născut în zona Harghitei și este un actor de succes. A devenit cunoscut datorită sketch-urilor de pe rețelele de socializare, iar mai apoi datorită apariției sale la emisiunea iUmor, acolo unde a reușit să ajungă până în finală.

În linii mari, s-au produs două schimbări. Pentru început, am căpătat o atenție de care nu avusesem parte niciodată, iar acest sentiment e mai mult decât satisfăcător. Dar odată cu această atenție a venit și nevoia de a mă ridica la așteptările oamenilor care mă susțin. Iar pentru aceasta a trebuit să depun eforturi din ce în ce mai intense și, pe măsură ce muncesc mai mult în direcția asta, devin mai fericit”, a mărturisit acesta.

„Participarea la această emisiune a constituit debutul unei etape noi în viața mea. M-am bucurat de toate facilitățile pe care mi le-a oferit notorietatea, însă, în același timp, am simțit că am o datorie față de public, și anume aceea de a le oferi un content similar celui care mi-a adus recunoștința oamenilor.

Citește și: Cine sunt George Tănase și Ionuț Rusu de la America Express 2024. Motivul pentru care au vrut să participe la emisiune

Acesta a precizat că succesul a venit atunci când a realizat că secretul este să ții cont de preferințele publicului și să rezonezi cu cei care te urmăresc pe rețelele de socializare.

Acum cu toții îl știu pe Ionuț ca fiind un comediant celebru, însă nu multă lume știe că înainte de a avea succes în această nișă a fost șofer de TIR. A făcut Facultatea de Relații Internaționale în Cluj-Napoca, iar după ce a terminat studiile au început căutările pentru un loc de muncă.

„M-am dus la o facultate unde aveam medie suficientă. Asta am făcut-o în timpul facultății și după puțin. Luasem permisul în timpul facultății. Am mai făcut niște curse înainte să ajung aici în București. Cred că vreun an jumătate, doi.”, a declarat Ionuț Rusu, la Antena Stars.