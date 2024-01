Cine este Ioana Văllimărescu, iubita lui Radu Ştefan Bănică. Meseria pe care o are la doar 23 de ani. Foto

Anul 2024 a început cu un anunț surprinzător, ce a făcut furori în rândul admiratorilor artistului. Cu toate că, până acum, a ales să fie discret în ceea ce privește viața sa personală, fiul lui Ștefan Bănică Jr a dezvăluit că trăiește o frumoasă poveste de dragoste. Află cine este este Ioana Văllimărescu, iubita lui Radu Ştefan Bănică. Ce meserie inedită are tânără, la doar 23 de ani.

Un anunț surprinzător, în prima zi a noului an

Cu toate că a crescut în lumina reflectoarelor, tatăl lui fiind unul dintre cei mai cunoscuți artiști de la noi din țară, Radu Ștefan Bănică a ales să stea departe de atenția publică. Tânărul, care a moștenit talentul părintelui său, a evitat aparițiile în presa de scandal, nu a făcut parte din lumea mondenă a Capitalei. S-a concentrat în schimb pe pregătirea pentru o carieră pe scenă.

Tânărul a fost discret și în ceea ce privește viața sa personală, însă începutul anului 2024 a venit cu o schimbare importantă. Cu o singură imagine publicată în mediul online, a dezvăluit că trăiește o poveste de dragoste.

„Să fie cu iubire 2024”

Fotografia în care apare sărutând o frumoasă blondă a făcut furori în mediul online, strângând câteva mii de reacții în mai puțin de 24 de ore de la momentul în care a fost postată.

„Ah, ce frumos va sta! Va puuuuuup pe 2024!”, „Cei mai frumoși!”, „Sa fie cu iubire 2024”, „Doamne ajuta, An Nou fericit”, „Așa fericiți să fiți tot anul!”, „Iubiților” – sunt doae câteva dintre mesajele internauților.

Cine este Ioana Văllimărescu, iubita lui Radu Ştefan Bănică

Dar cine este misterioasa tânără? Iubita lui Radu Ştefan Bănică este Ioana Văllimărescu. La doar 23 de ani, are deja o meserie deosebită. Este o artistă talentată, ce și-a descoperit vocația de la o vârstă fragedă. Tânăra este cea care a creat ilustrațiile pentru mai multe cărți pentru copii.

Ioana Văllimărescu s-a născut în București, în anul 2001, și este studentă la University of the Arts London, secția Ilustrație și design multimedia. Are deja în palmares numeroase premii obținute la competiții internaționale.

A fost elevă a Liceului de Arte Plastice Nicolae Tonitza București. La doar 16 ani, avea un portofoliu bogat: ilustrase cărți, bifase participări la expoziții colective, câștigase premii importante, a beneficiat și de o finanțare în cadrul Programului MOL de promovare a talentelor, ediția 2017.

Foto: Instagram/ Ioana Văllimărescu

