Cine este Guess Who, artistul prins cu substanțe interzise la Untold 2024. Care e numele lui real

Cântărețul Guess Who este implicat într-un nou scandal! Artistul ar fi fost prins de polițiști cu substanțe interzise la festivalul Untold, în toaleta VIP. Nu ar fi prima dată când vedeta are probleme cu legea din cauza drogurilor.

Guess Who ar fi creat probleme la Untold 2024

Joi seară, Guess Who ar fi fost identificat de oamenii legii cu substanțe interzise asupra lui. În urmă un aproximativ un an, poliția l-a prins pe rapper în timp ce conducea sub influența drogurilor.

Polițiștii români l-ar fi prins pe artistul Guess Who într-o toaletă din zona VIP a festivalului Untold cu substanțe interzise asupra lui. Din primele informații, oamenii legii încă investighează cazul.

Amintim că, în luna septembrie 2023, Guess Who a fost prins drogat la volan în Sectorul 1 al Capitalei.

„La data de 27 septembrie a.c., în jurul orei 13:30, polițiști din cadrul Brigăzii Rutiere, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe raza sectorului 1, au oprit pentru control un autovehicul condus de un bărbat în vârstă de 37 ani. În urma testării preliminare cu aparatul Drugtest, au reieșit indicii cu privire la posibila prezență a unei substanțe psihoactive, motiv pentru care persoana în cauză a fost condusă la sediul I.N.M.L., în vederea prelevării de mostre biologice. În cauză, a fost întocmit un dosar penal în cadrul căruia se efectuează cercetări IN REM (cu privire la faptă) pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute și pedepsite de art.336 alin 2 din Codul Penal”, au declarat atunci reprezentanții Brigăzii Rutiere a Capitalei.

Care este numele său real

Pentru cei care se întreabă care e numele real al lui Guess Who, ei bine, acesta se numește Laurențiu Mocanu. El s-a născut la data de 2 iunie 1986, în București, și cântă de la 13 ani. În anul 1999 și-a fondat formația „Anonim”, dar nu singur, ci împreună cu Zekko. Ulterior, artistul s-a alăturat și trupei Griffo, devenind foarte cunoscut în România.