Cine este Georgiana Ene, câștigătoarea MasterChef România. Drama prin care a trecut la doar 39 de ani: „Îți cam fuge pământul de sub picioare”

Georgiana Ene, câștigătoarea sezonului 9 al emisiunii MasterChef România, a cucerit publicul nu doar prin talentul ei culinar, ci și prin povestea de viață impresionantă. Originară din România, dar stabilită de aproximativ nouă ani în Barcelona, Georgiana a demonstrat că determinarea, creativitatea și optimismul pot transforma chiar și cele mai dificile încercări în succes.

La cei 45 de ani ai săi, Georgiana este o femeie energică, plină de viață și cu o voință de fier. În Barcelona, lucrează ca sales manager, ocupându-se de proiecte în domeniul mobilierului comercial și al reclamelor luminoase, o activitate ce necesită creativitate și atenție la detalii.

Pentru a participa la emisiunea MasterChef, Georgiana a făcut naveta între Barcelona și București, jonglând între filmările intense și responsabilitățile profesionale.

Pe parcursul emisiunii, Georgiana a fost mereu cu zâmbetul pe buze și a luptat pentru un loc în finală, pe care a și câștigat-o. În spatele acestei atitudini pozitive se ascunde o luptă personală dureroasă. La doar 39 de ani, ea a primit diagnosticul de cancer. Totul a început cu o vizită la medic, pe care o făcuse inițial pentru o problemă la genunchi.

Când medicul i-a confirmat că are o tumoră malignă într-un stadiu avansat, Georgiana a simțit că lumea i se prăbușește. Cu toate acestea, a ales să nu-și împărtășească durerea cu mulți oameni. Nici măcar familia ei nu a știut, la momentul respectiv, prin ce a trecut.

La doar două săptămâni după diagnostic, Georgiana a fost operată.

„Țin minte că m-am operat, mama n-a știut, eu n-am putut să-i zic mamei mele pentru că mama era în România, eu eram în Spania singură. Și nu puteam să zic ‘Alo, mamă, bună, te salut, vezi că mi-au zis că am cancer’. Nu poți să-i spui chestia asta. Mama a venit la mine în august, chestia asta se întâmpla în iulie. Îmi amintesc că am fost la operație într-o joi și vineri m-am dus la client că aveam vizită. Nu mi-am luat o zi de concediu medical și am trecut prin chimio, am trecut prin radioterapie”, a mai spus câștigătoarea show-ului culinar.

Un alt detaliu interesant despre Georgiana Ene este că, pe lângă bucătărie, este pasionată și de muzică. Înainte de a se stabili în Spania, a avut o trupă de cover-uri în România, cu care cânta în diverse locuri.

„Eram într-o țară străină, singură, eram în Spania, pentru că am plecat acum 9 ani în Spania. Și am plecat de aici, fiind foarte populară și foarte înconjurată de foarte mulți oameni. Am fost populară pentru că am avut trupă, la un moment dat, de cover-uri și am cam bătut țara. Am cântat în București, nu era weekend în care să nu cântăm în București. Am urcat pe scenă. Eram super happy, și înconjurată de fani, prieteni, clienți, colegi”, a mai spus ea.