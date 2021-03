Cine este fratele ținut secret de Gina Pistol. Motivul aiuritor al deciziei

Toată lumea o cunoaște pe celebra prezentatoare de televiziune, dar puțini știu un asemenea detaliu despre ea. Cine este fratele Ginei Pistol? Bărbatul a păstrat discreția în toți anii de când aceasta a devenit cunoscută.

Gina Pistol și Smiley sunt în atenția tuturor după anunțul uriaș mult așteptat. Cei doi au așteptat ca din clipă-n clipă să devină părinți, acesta fiind cel mai mare și dorit eveniment din viața lor.

În urmă cu aproximativ 24 de ore așteptarea a luat final, pentru că după luni întregi în care blondina s-a confruntat cu probleme specifice viitoarelor mămici aceasta a reușit într-un final să-și țină fiica în brațe.

„Asa incepe fericirea. Suntem deja 3. Fetita nostra s-a nascut astazi, este sanatosa, are 3,230 kg si 51 cm lungime, iar @DanaOprescu, medicul nostru, ne-a spus ca este perfecta. Multumim pentru toate gandurile si urarile. Revenim cat de curand cu vesti, imediat ce vom fi in stare”, a fost mesajul postat pe pagina de Facebook a Ginei.

Desigur că tocmai tăticul emoționat nu avea cum să nu scrie câteva cuvinte despre cel mai important moment în viața sa. „Daca ar exista litere fericite, ele ar fi cu siguranta urmatoarele: “Am devenit parinti!”.

Gina se simte bine, a nascut in seara aceasta, fetita nostra este sanatosa, are 3,230 kg si 51 cm lungime, iar Dana Oprescu, medicul nostru, spune ca este perfecta. Sunt primele ore din cea mai frumosa poveste din vietile noastre si stim deja ca nu stim nimic din tot ce ne asteapta:)”, a transmis Smiley.

Vedetele au dorit să nu-și expună relația public atât de repede, așa că au trecut ani buni până ca ei să afirme povestea lor de dragoste. Iată că discreția s-a întins și în ceea ce privește familia din partea fiecăruia. Smiley le-a făcut cunoștință fanilor de câteva ori cu fratele său și cu părinții, timp în care Gina l-a ținut secret pe acesta.

Amintim că moderatoarea de la Asia Express are deja o mică pregătire în ceea ce privește grija unui copil. Părinții ei s-au despărțit pe vremea în care ea avea șase ani, iar de atunci a devenit stâlpul familiei sale și a ajutat în creșterea fratelui mai mic.

„Avem o relaţie foarte frumoasă. Îmi iubesc familia foarte mult. Am făcut şi aş face orice pentru fratele meu, pentru cei dragi. Încă de la o vârstă foarte mică am fost stâlpul casei, mi-am asumat rolul ăsta. Se spune că nici o frunză nu cade acolo unde nu trebuie. Tot ce am experimentat în trecut m-a făcut omul care sunt acum. Iar pentru asta nu pot decât să fiu recunoscătoare, spunea vedeta în urmă cu ceva vreme”

Gina Pistol (Sursa: libertateapentrufemei.ro)