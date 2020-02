Cine este fostul iubit al Larisei Iordache. Iată cu cine a înlocuit-o Roland. Iată cum se purta cu el fosta gimnastă

Cine este fostul iubit al Larisei Iordache și cu cine a înlocuit-o pe sportivă, după despărțirea ferită de ochii lumii. Iată cum se purta cu el fosta gimnastă și posibilul motivul pentru care cei doi s-au despărțit!

Roland și Larisa și-au luat adio după o relație de câteva luni bune. Deși multe cupluri care decid să meargă pe drumuri separate ajung să se evite, la ei nu a fost așa. Cu toate astea, declarațiile recente din cadrul unui interviu de la Vorbește Lumea a lăsat să se vadă altceva. Povestea dintre ei pare a fi puțin încâlcită, dar cu toate astea are un final decent.

„Ne-am despărțit în iarnă, acum suntem foarte buni amici, ne comportăm ca doi oameni normali. A trecut ceva vreme, mă bucur că am putut să rămânem în relații foarte apropiate. Roland este gimnast, este coleg cu Andrei, suntem toți o echipă și tot timpul când ieșim, ne înțelegem. Ieșim în gașcă tot timpul, fete, băieți de la gimnastică, încercăm să ne ținem aproape. Eu și Roland ne întâlnim aproape zilnic, ieșim cu aceiași prieteni, avem puncte comune, nu aveam de ce să ne războim” Larisa Iordache (Sursa: libertatea.ro )

Întrebată dacă verifică telefonul iubitului actual, aceasta a spus că nu, pentru că un eveniment neplăcut din trecut a făcut-o să înceteze cu această curiozitate. Deși lecțiile de la viață nu au fost puține, ambii sunt acum fericiți. Roland se iubește cu o dansatoare profesionistă, iar Larisa trăiește și ea emoțiile dragostei.

“Nu verific nici telefonul, pentru că am avut o relație în care am făcut asta și nu mi-a plăcut ce am găsit. Surpriza cea mai mare a fost micuță, mie îmi plac lucrurile mici și în detaliu. Este un tip romantic, dar în același timp trebuie să fie rece, nu trebuie să alimenteze mereu cu ceva dulcegării relația. Nu fac nebunii din dragoste, chiar când simt că o relație se termină trag mult, pentru că știu că poate pot să salvez ceva. Dacă eram în cantonament, ceream voie să ies afară, nu plecam nicăieri”

Larisa Iordache (Sursa: Vorbește Lumea)