Cine este fiul lui Ludovic Orban. Tudor, implicat într-un scandal la școală

Ludovic Orban, premierul României, în viața publică este deja cunoscut și văzut de o lume întreagă. Însă, în spatele ușilor închise, Orban este soț, tată și cap de familie. Tudor Orban, fiul acestuia, se pare că a avut ceva probleme la școală, când era mai mic.

Cine este fiul lui Ludovic Orban

În urmă cu 21 de ani, Ludovic Orban devenea tată, soția acestuia, Mihaela Orban aducând pe lume un băiat. De altfel este singurul copil al celor doi. Tudor, elev eminent, așa cum povestește tatăl său, este student la Facultatea de Matematică şi Informatică din cadrul Universităţii Bucureşti. După cum este creionat de apropiații lui Ludovic Orban, Tudor este o minte sclipitoare și cu multe realizări importante pe plan școlar.

„Tudor participă încă de la 16 ani la olimpiade de matematică şi informatică. Are o minte brici şi un IQ mult peste medie. Îi plac mult călătoriile, dar şi desenul, pe care a reuşit să îl ducă la nivel de artă, deşi nu are studii de specialitate. Desenează grafitti la fel de fel de competiţii naţionale şi internaţionale, toate lumea se întreabă de unde are el un asemenea talent”, declară propiaţii familiei.

Tudor, implicat într-un scandal la școală

În 2017, într-un interviu acordat Cristinei Țopescu, Ludovic Orban a vorbit pentru prina dată despre Tudor și despre realizările acestuia. La acel moment Tudor avea aproximativ 18 ani și se pregătea de a intra la facultate.

„Merge pe 18 (n.r., acum are 21 de ani). E aplecat spre ştiinţele exacte, fizică, matematică, chimie… E şi în zona informaticii, dar spune că nu vrea să stea toată viaţa în faţa unui computer şi nu vrea să meargă spre IT. Mă bucur că învaţă, că e serios. L-am crescut foarte liber, l-am lăsat să dea cu capul de pragul de sus singur, nu l-am protejat. Am încercat să-i spun punctul de vedere. Nu am apelat la interdicţii, la pedepse, nici măcar nu l-am ameninţat că-l opresc. Au fost unele pedepse, dar neaplicat cu nervi, ci calm şi cu explicaţii. Am trecut de perioada asta, de la 15 ani nu am mai avut niciun motiv să-i aplic vreo pedeapsă. E pe propriile picioare, caută să-şi găsească rezolvări la toate problemele cu care se confruntă.”, povestea premierul Orban.

Ludovic Orba și-a crescut fiul mai liberal

Poate datorită acestei creșteri mai liberale, fiul premierului a și avut probleme la școală, pe vremea când era în clasa a VII-a. Având veleități artistice și, așa cum declara tatăl, îi plăcea să deseneze, Tudor a fost pârât de un coleg de clasă. Acesta, colegul, spunea că ”Aş vrea să-l spun pe fiul lui Ludovic Orban, care fumează şi vandalizează clădiri, pe care pictează grafitti.” Ludovic Orban, ca orice tată, și-a apărat fiul declarând că: