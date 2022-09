Cine este Emma de la Zu. Vedeta are o relaţie cu un cântăreţ celebru de la noi

Mulți dintre noi începem dimineața în trafic, pe una dintre frecvențele celui mai popular radio din Capitală. Puțini știm, însă, cine se află în spatele frumoaselor voci de la matinalul de la Radio ZU. Ai auzit vreodată de Emma Ștefan? Este una dintre asistentele-producător de la radio. Frumoasa vedetă se iubește de mulți ani cu un cântăreț celebru de la noi din țară. Află în rândurile de mai jos cine este Emma de la Zu, de fapt.

Cine este Emma de la Zu

Emma de la Zu este o frumoasă blondină în vârstă de 35 de ani, care de-a lungul timpului a apărut pe micile ecrane în repetate rânduri. Este renumită, în principiu, datorită matinalului pe care îl prezintă la Radio ZU. În viața de zi cu zi, vedeta este cunoscută după numele de Emma Ștefan.

La Radio ZU, Emma Ștefan lucreză ca asistent producător, alături de Mihai Morar și Daniel Buzdugan. Înainte de cariera în radio, frumoasa blondină a apărut și pe micile ecrane de televiziune, în diverse circumstanțe. La Antena 1, Emma de la Zu a format echipă cu Sore. S-a întâmplat în cadrul emisiunii „Te cunosc de undeva!”. Vedeta a impresionat, atunci, publicul.

De loc, Emma de la Zu este din Galați, potrivit Viva. În prezent, blondina locuiește în București. A fost și a rămas o fană înrăită a trupei Talisman, din care a făcut parte și partenerul său de viață.

Emma Ștefan este implicată într-o relație romantică cu unul dintre artiștii din cadrul trupei cu pricina. Diferența de vârstă între cei doi este de 20 de ani, însă nimic nu pare că a reușit să învingă iubirea pe care și-au purtat-o.

Cu cine se iubește Emma de la Zu

Artista mai are un loc de muncă, în afară de cel de la Radio ZU. Emma Ștefan participă la numeroase concerte împreună cu partenerul său. De altfel, cuplul este cunoscut și pentru prestația din anul 2017, de la Eurovision România. Emma de la Zu și iubitul ei au interpretat melodia „We own the night”, în semifinala preselecțiilor Eurovision România.

Emma Ștefan este partenera celebrului cântăreț Tavi Colen. Cei doi sunt împreună de nu mai puțin de 14 ani. Relația lor a fost una foarte discretă, mai ales având în vedere că internauții nu au știut prea multe detalii despre legătura amoroasă.

Între cei doi artiști este o diferență de 20 de ani, însă se pare că nimic nu a învins iubirea pe care și-au purtat-o. Prima dată când s-au cunoscut, nu a existat nimic între ei. Însă peste câțiva ani, când cântărețul a divorțat, a decis să aibă o relație cu Emma Ștefan.

„Dragostea vine, pleacă, vine, pleacă. O relaţie este precum o casă pe care trebuie să o îngrijeşti. Când nu te mai ocupi de casă şi de relaţie, atunci lucrurile îţi scapă de sub control”, spunea Emma, într-un live de pe Facebook.

Relația dintre cele două vedete a rămas mult timp sub semnul întrebării. Bineînțeles, principalul motiv a fost diferența de vârstă dintre cei doi. Recent, Tavi Colen a făcut un comentariu pe Facebook care a confirmat relația de iubire. Artistul a transmis că el și Emma de la Zu se iubesc cel puțin la fel de mult cum se iubeau la începutul legăturii amoroase.