Cine este Eliza Suditu, fosta soție a lui Cornel Ilie. Povestea lor începe cu o despărțire

După mai bine de cinci ani de mariaj, Cornel Ilie și partenera sa, alături de care are și doi copii, un băiat și o fetiță, au decis că e mai bine să se separe.

De altfel, cei doi soți au fost foarte discreți de-a lungul căsniciei lor, la fel procedând și în cazul divorțului lor, menționând că după ce au făcut public anunțul, nu vor mai discuta despre acest subiect în mod public.

De asemenea, tot sub semnul discreției s-au aflat și detaliile romantice care s-au petrecut între ei și nu s-au știut prea multe informații despre Eliza Suditu, cea care i-a fost parteneră în tot acest timp. De-a lungul timpului, Cornel Ilie, liderul trupei ”Vunk” a fost un real ”Don Juan”, neimplicându-se în relații de durată, ci mai degrabă pasagere. Totul până când a întânit-o pe ea, Eliza Suditu, în 2013, dar situația dintre ei a fost chiar un complicată încă de la început.

De ce? Deoarece la vremea aceea, Eliza Suditu era logodită cu un alt bărbat, un om de afaceri prosper din București, și chiar se pregătea de nunta cu el. Iată că într-un final, aceasta l-a ales pe Cornel Ilie și și-a părăsit logodnicul de atunci pentru a avea o relație cu solistul trupei Vunk.

După doi ani de la momentul în care s-au cunoscut, adică în 2015, cei doi pășeau în fața altarului. Cei doi au și doi copii, pe Zara și pe Cezar, construindu-și împreună și un cămin impresionant.

Astfel că cei doi au o casă chiar în mijlocul naturii, într-un conac aflat în Snagov, cu ponton și ieșire la lac. Cornel Ilie este cel care deține vila impunătoare, moștenită de la părinți, aflată la marginea pădurii Snagov. Acea vilă a fost ridicată în anul 2009, cu asfalt tras în regim propriu, plus racordarea la rețeaua de gaze și curent, luând în considerare că nu există niciun vecin pe acolo. Vila are, de asemenea, fundaţie de 1,7 metri, 9 camere, parchet şi lambriuri din lemn stejar de Maramureş, anunță apropotv.ro.

„Din “Poveste” a rămas “O veste”: De-a lungul timpului, oamenii au făcut ca termenul “divorț” să capete un aer distructiv, fatalist, așa că o să formulez altfel: eu și cu Eliza nu mai suntem un cuplu. Am învățat foarte multe împreună unul de la altul, am învățat și mai multe despre noi înșine și, mai ales, despre viață. Am devenit mai puternici și mai curajoși, unul prin celălalt.

Vom continua să ne creștem copiii cu aceeași dragoste și grijă, arătându-le toate frumusețile vieții, bunătatea față de ceilalți și învățându-i curajul de a face alegerile importante, la timpul lor. Ne vom ajuta mereu, rămânem aceiași prieteni buni, dar și aceleași persoane discrete cu viața lor personală. Astfel că aceasta este singura dată când vom spune ceva despre acest subiect. Vă mulțumim că înțelegeți această alegere. Există dragoste după iubire”, a postat Cornel Ilie pe contul de socializare, anunțul divorțului.