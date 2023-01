Cine este Doc, Faimosul de la Survivor România 2023. Care este numele lui real

Survivor România, probabil cel mai așteptat reality-show de către telespectatori, începe luni, 9 ianuarie. Numele concurenților care vor participa la emisiunea difuzată de PRO TV au fost dezvăluite publicului larg. Cine este Doc, Faimosul de la Survivor România 2023. A făcut sport toată viața, a jucat și baschet profesionist.

Luni, 9 ianuarie, românii vor putea urmări pe micile ecrane primul episod al competiției Survivor România 2023, filmată în Republica Dominicană. DOC, Gheboasă, Maria Constantin, Ionuț Iftimoaie, Sebastian Dobrincu, Remus Boroiu, Jorge, Ștefania Stănilă, Bianca Patrichi, Ada Dumitru, Carmen Grebenișan și Vica Blochina sunt concurenții care promit să lupte pentru marele premiu acordat de PRO TV în această ediție.

Pentru a vă familiariza cu echipa Faimoșilor de la Survivor România, Playtech.ro a scris câteva detalii despre mai mulți concurenți, printre care se numără și Ada Dumitru, Remus Boroiu și Ștefania Stănilă. Potrivit ultimelor informații, și DOC va concura, în primă fază, tot în cadrul Faimoșilor.

Numele său real este Vlad Munteanu și are 43 de ani. Este căsătorit, din anul 2019, cu Anca Cristina, împreună cu care are și o fetiță. Artistul activează în industria muzicală de peste două decenii, însă nu este deloc străin de lumea sportivă. Ba chiar a practic sporturi toată viața, ajungând să joace inclusiv baschet profesionist.

Acum, DOC vrea să demonstreze românilor de ce este în stare, considerând că abilitățile sale fizice îl vor ajuta să facă față cu brio provocărilor din jungla dominicană. Vedeta a mărturisit că nu și-a setat anumite așteptări. Din punct de vedere fizic, artistul spune că nu va avea probleme. Psihic, însă, lucrurile s-ar putea să fie sensibile.

„Lumea care mă știe, știe că iau provocări de genul foarte în serios. Nu aveam cum să ratez asta. Am făcut sport toată viața, am făcut o grămadă… Fizic, nu mi se pare că o să am probleme. Dar psihic… nici nu știi, n-ai fost pus niciodată într-o astfel de situație.

Nu știu ce va ieși de acolo. Sunt dispus să fiu ce o să fiu. Înțeleg că la Survivor e ceea ce numim regim comunist. Adică mâncăm toți… nimic”, a spus DOC, într-o intervenție la PRO TV.