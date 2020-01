Cine este Diana Morar, secretarul de stat cu 16 case și 16 terenuri. Cu ce s-a ocupat tatăl ei în perioada comunismului

În România ”lucrului bine făcut”, avem parte de oameni politici cu trecuturi, care mai de care, mai pestrițe, cu averi apărute peste noapte, cu sume mari de bani, nejustificați, în conturi bancare. În articolul de față vă propunem spre analiză un astfel personaj, mioritic.

Avocata Diana Morar a fost președintele Organizației Femeilor Liberale (OFL) Bistrița-Năsăud și din 2017 consilier municipal in partea PNL in municipiul Bistrita. În 2016, Potrivit unei declarații de avere depuse în iunie 2018, când era consilier local în Bistrița, Morar deține 16 terenuri cumpărate sau obținute prin succesiune.

Locuințele se află în Bistrița, Bihor, Oradea, Constanța, Satu Mare, Timișoara, Turda și București. În afară de o fâneață, toate sunt terenuri intravilane dobândite între 2012 și 2014. Suprafețele variază de la 70 la 2.609 de metri pătrați. Doar în cazul a 3 terenuri este unic proprietar, restul împărțindu-le și cu alte persoane ce nu sunt numite în declarația de avere, așa cum stipulează legea.

În presa locală s-a scris despre tatăl acesteia, Valeriu Bonca, decedat în 2013, a fost căpitan de Securitate în Bistriţa, implicatîn dosarele Nicu Steinhardt si Radu Săplăcan, doi disidenți arestați de securitate, și torturați pe toată perioada detenției.

”Saplacan Radu, profesor, lucrati prin DUI, se va actiona pentru cunoasterea actiunilor necorespunzatoare preconizate.” Termenul … in care „se va actiona” era… pemanent. Iar securistii responsabili de indeplinirea misiei erau locotenent major Marin Nicolae (la acea vreme angajat la Serviciul III, Directia I a Securitatii) si capitan Bonca Valeriu (de la Securitatea judetului Bistrita Nasaud). Dosarul de urmarire informativa nu a fost niciodata inchis.

In 13 iunie 1989, in raportul cu propunerea de inchidere a DUI 207 (in urma decesului lui Nicu Steinhardt) se consemneaza ca Radu Saplacan, alaturi de alti noua dizidenti sa fie luat in evidenta cartotecii general-documentare.”, scriau la vremea respectivă cei de la gazetademaramureș.ro.