Cine este, de fapt, Vulpița de la Acces Direct. Cum arăta prima dată când a apărut la Antena 1

Povestea Vulpiței și a lui Viorel nu doar că a făcut înconjurul țării, dar a și ajuns un serial. Cei doi sunt încă nedezlipiți de pe canapelele emisiunii Acces Direct, în timp ce povestea lor pare că nu se deșiră de niciun fel. Cum arătau soții Stegaru în primele apariții de la Antena 1?

Cine este Vulpița de la Acces Direct și cum arăta în primele apariții la Antena 1

Mulți au considerat povestea lor un scenariu auzit în fiecare comună – căsătoriți de foarte tineri, ea i-a făut un copil, el a luat-o la părinții săi acasă. Se pare că nu a fost atât de simplu, însă, pentru că familia Stegaru a reușit în cele din urmă să aducă audiențe enorme postului și să îi facă pe oameni să dorească finalul poveștii care parcă nu mai vine. Ce doi soți din Vaslui sunt acum cunoscuți de o țară întreagă.

Au avut șanse multe de a-și face un rost în Capitală, dar dacă munca nu se leagă de ei…au rămas doar cu dorința. Veronica, pe numele ei din buletin, are doar 22 de ani și a dorit să își facă dreptate. A acuzat mulți bărbați că au abuzat-o și că au răpit-o, dar în cele din urmă a recunoscut că nu a fost așa. Acum, are ce are cu părinții soțului, care îi cresc fetița.

“Ne-ai făcut de râs în toată România”

“Ne-ai făcut de râs în toată România”, a concluzionat simplu bunica Ilinca Stegaru, soacra Veronicăi. Protecția Copilului s-a decis să vadă care este, de fapt, situația reală cu micuța lăsată în grija bunicilor în timp ce părinții s-au stabilit în București. Ilinca Stegaru a semnat un act potrivit căruia își ia asupra sa toată răspunderea, alături de soțul ei. Tinerii locuiesc momentan într-un apartament din Capitală pentru care nu plătesc chirie, suma pentru câteva luni fiind plătită chiar de proprietarul generos care le-a oferit căminul acestora.