Cine este, de fapt, tatăl lui Iancu și Culiță Sterp. ”Nu a mai sunat niciodată!”

Ce știu frații Sterp despre cel care le-a dat viață? Iancu și Culiță fac dezvăluiri despre tatăl lor. Ce s-a întâmplat cu acesta și de ce nu a fost prezent în creșterea celor doi?

Culiță este un fenomen în rândul cântăreților de muzică de petrecere, iar alături de cei mai iubiți artiști ai acestui gen, parcă a apărut peste noapte cu succesul în palme. Alături de notorietate a pus și ceva trasparență, mai ales de când și fratele său a devenit și el un chip cunoscut pe micile ecrane. Iancu a participat întâi la Puterea Dragostei, emisiune de unde a plecat victorios la brațul iubitei care l-a așteptat acasă pe tot parcursul concursului sportiv Suvrvivor unde a apărut ca prin minune. Nimeni nu ar fi crezut că acesta să accepte provocarea, iar tânărul nu doar că a făcut ce a putut, a tras de el până a ajuns printre ultimii concurenți din finală. Pe mama lor și pe surorile acestora le cunoaște o lume întreagă, dar nu același lucru poate fi spus și despre tatăl vedetelor. Geta a trăit clipe cumplite când soțul ei a plecat de acasă în urmă cu mai bine de șase ani, lăsând-o să crească singură cei patru copii pe care-i au împreună.

”Nu din cauza mea nu m-am măritat cu Nicolae, tatăl lui Iancu, eu mi-am dorit din tot sufletul meu acest lucru. Orice fată își dorește să fie mireasă când este tânără, l-am și iubit din toată inima, a fost primul meu bărbat, și ultimul până în momentul de față, însă așa a fost. Am rămas însărcinată cu cel mare, am zis hai că facem nunta la anu, apoi că nu o mai facem și tot așa, am ajuns să am mai mulți copii. Nu a fost nuntă și niciun act, decât dragoste sinceră… Așa că, să stiți, de acum încolo să îmi spuneți Geta Gutiu. Pe copii îi cheamă ca pe tată-su, iar eu am rămas…”fată mare””

Geta Gutiu/Sterp