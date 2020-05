Cine este, de fapt, Monica Ulmanu, jurnalista care a câștigat Premiul Pulitzer, alături de echipa The Washington Post

Jurnalista româncă Monica Ulmanu face parte dintre câștigătorii premiilor Pulitzer 2020, decernate luni seară, pentru o serie de articole despre încălzirea globală. Cine este aceasta și cu ce se ocupă, în cele ce urmează.

Cine este Monica Ulmanu

Echipa The Washington Post, a cărei membră este şi românca Monica Ulmanu, a fost premiată cu Premiul Pulizer pentru jurnalism din 2020, pentru zece materiale „revoluţionare“ despre mediu şi încălzirea globală. Distincțiile au fost anunțate de administratorul Pulitzer, Dana Canedy, în mediul online (pentru a limita răspândirea virusului temut), luni seară.

Aceasta a declarat că în „vremurile grele prin care trece lumea, jurnalismul rămâne la fel de important ca întotdeauna, iar artele continuă să sprijine, să unească şi să inspire“.

Potrivit juriului, The Washington Post a fost premiat pentru „o serie extraordinară de materiale de presă care demonstrează, cu precizie științifică, efectele înfricoșătoare pe care le produc temperaturile extreme pe glob“. Membrii echipei din care face parte și românca Monica Ulmanu au documentat numeroasele locuri în care temperatura a crescut cu 2 grade Celsius ca urmare a schimbărilor climatice, un prag numit „catastrofal“ de specialiști, mai ales dacă va fi atins la nivel global.

Începând cu anul 2018, Monica este editor grafic pentru The Washington Post. Ea a mai lucrat la The Guardian, în Londra, pe proiecte speciale, a făcut parte din departamentul grafic al Thomson Reuters, Boston Globe şi a fost intern la The New York Times.

Ce este premiul Pulitzer

În anul 1904 era creat, de către Joseph Pulitzer, jurnalist american de origine maghiară, Premiul Pulitzer (sau premiul pentru jurnalism american), care este acordat anual pentru merite deosebite pentru reportaje, fotografii, romane și înregistrări muzicale.

Câștigătorii acestuia sunt recompensați cu suma de 10.000$.

Anul acesta, ziarul New York Times a câștigat trei premii Pulitzer, fiind cea mai recompensată publicaţie americană, iar pe locul doi (privind numărul de premii obținute), se situează site-ul de informaţii de investigaţie ProPublica şi revista The New Yorker.