Cine este, de fapt, Mohammad Murad, cel mai important om din juriul Imperiul Leilor

Pro Tv difuzează o nouă emisiune adresată celor care vor să se lanseze în lumea afacerilor: Imperiul Leilor! Imperiul Leilor – Investește în tine! Din 12 februarie, ora 20.30, la PRO TV.

Tinerii antreprenori care doresc să vadă cum ideea lor de afaceri prinde contur sau cei care vor să-şi dezvolte afacerile existente, trebuie să pregătească un plan pe care să-l susțină în fața unui grup de potențiali investitori, format din oameni de afaceri români care și-au demonstrat deja abilitățile în business-uri de succes.

Acești tineri antreprenori au sarcina extrem de dificilă de a convinge unul sau mai mulți potențiali investitori să aloce suma necesară pentru finanțarea proiectului propus. Cum orice investiție presupune și riscuri, investitorii vor analiza din toate punctele de vedere proiectele propuse. Tinerii antreprenori au sarcina, deloc ușoară, de a-i convinge pe investitori cu planuri și cifre de afaceri bine documentate, dar în același timp vor trebui să poată gestiona discuția cu aceștia, să răspundă provocărilor care le vor fi aduse și să demonstreze că sunt suficient de puternici să pună în aplicare planul de business.

Acest format a mai fost realizat în România de TVR, sub denumirea de Arena Leilor. Formatul îi pune pe oamenii de afaceri de succes să descopere o idee bună de afaceri, să simtă potențialul ei și să devină investitori.

Afaceristul Mohammad Murad, proprietarul lanțului de hoteluri Phoenicia, va avea rol de investitor în emisiunea de la Pro TV.

Mohammad Murad, proprietarul Phoenicia, a ajuns în România în 1982 pentru a studia medicina și a ajuns să creeze Phoenicia Hotels, grup hotelier cu 15 hoteluri și cu un business în valoare de 90 de milioane de euro.

Este calculat și analizează fiecare idee înainte de a o implementa, iar pentru el contează foarte mult antreprenorii și dacă are chimie cu omul din spatele unei anumite idei.

„Țin întotdeauna cont de valorile morale și cele materiale. Le păstrez și respect pe fiecare în parte, le folosesc în proporție corectă și țin întotdeauna la latura umană a celor din jurul meu. Eu am ajuns om de afaceri fără să-mi dau seama, dar am ținut pasul. Mă consider ca un pictor, îmi place să pictez afacerile așa încât să fie pe placul tuturor, iar asta e ceea ce aștept și de la concurenți.”