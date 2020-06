Cine este, de fapt, Melania Trump. Secretele din trecutul ei au ieșit la iveală

Melania Trump este unul din cele mai discutate personaje de când soțul ei a devenit președintele Statelor Unite ale Americii. Ce secrete se ascund trecutul ei?

Secrete din trecutul Melaniei Trump

Prima Doamnă a Americii este una dintre cele mai bine îmbrăcate femei și un exemplu al doamnelor care vor să-și păstreze eleganța și totuși să pluseze cu câteva detalii sexy în vestimentațiile lor. Din păcate, odată cu statutul său au venit și numeroasele critici, dar și secrete din trecutul său de care mulți spun că nu ar putea să se numească mândră. Aflată mereu în umba caracterului și persoalității expansive ale soțului, imaginea sa e în detaliu amănunțită din diversele gesturi sau priviri.

Jurnalista Mary Jordan de la Washington Post, câştigătoare a premiului Pulitzer, care a lansat recent cartea „The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump”, susține că Melania este întruchiparea unei imagini false. În carte sunt dezvăluite mai multe aspecte mai puțin știute despre Melania. În realitate, soția președintelui Americii ar fi la fel de ambițioasă și hotărâtă ca și tatăl copilului său, însă conjuncturile pentru a demonstra asta nu se prea găsesc atunci când vine vorba de ea.

Purtătoarea de cuvânt a Primei Doamne: „Conține informaţii false„

Cartea „realizează un portret fără precedent al Primei Doamne. Deşi imaginea ei publică este cea a unei femei distante, care pluteşte deasupra jocului politic de la Washington, în culise, Melania Trump nu numai că face parte din cercul restrâns al preşedintelui Trump, dar pentru unele decizii-cheie, ea a fost singurul şi cel mai influent consilier al acestuia”, potrivit editurii care a lansat cartea. În câteva pagini este descrisă și relația dintre ea și Ivanka, în care se pare că ar exista câteva tensiuni în special după ce Donald a ajuns președintele SUA. Precum susține autoarea, Ivanka a reușit să obțină însăși mai multe responsabilități care să o aducă în prim-plan, dar a încercat și să schimbe biroul Prime Doamne într-un birou pentru „Prima familie”.