Jesus del Cerro în vârstă de (50 de ani) este regizorul și producătorul serialului “Vlad”, de la PRO TV. Acesta a vorbit într-un intreveiu recent despre producția de succes care îi ține pe fani cu sufletul la gură.

Cine este, de fapt, Jesus del Cerro, regizorul serialului Vlad. Secretele din culisele PRO TV

Filmările la serialul Vlad au fost întrerupte din cauza pandemiei de coronavirus, însă regizorul a vorbit și despre când va reveni producția pe micile ecrane. ”Toată lumea întreabă asta, toată lumea vrea să ştie când va reveni Vlad pe micile ecrane, la PRO TV. Din păcate însă nu ştim, totul depinde de criza pe care o traversează omenirea acum. Însă eu, de exemplu, am început să revăd serialul, de la primul episod, şi am fost surprins. Parcă am văzut un alt serial, am văzut personajele într-o altă lumină. Revăzând serialul cred că veţi descoperi lucruri noi şi va face revederea cu „Vlad”, când se reia difuzarea, mult mai interesantă”, a spus Jesus del Cerro pentru Click!.

A lucrat cu Christopher Atkins și Tara Reid

Puțini știu însă că în 2007 ai lucrat pentru serialul „Cu un pas înainte”, un alt proiect de succes în care au jucat Smiley și Laura Cosoi. Următorul proiect al lui Jesus del Cerro este „Attraction to Paris”, la care a lucrat cu Christopher Atkins și Tara Reid. Cum a fost să lucreze cu ei? Acesta răspunde: ”Attraction to Paris a fost realizat înainte de „Miami Bici”, însă au durat filmarea și postproducția mai mult. Am filmat în Puerto Rico, Los Angeles și Paris.

De aceea a durat mai mult și încă nu e lansat. Tara Reid și Christopher Atkins m-au impresionat. Amândoi sunt adevărați profesionișți, actori extraordinari și este ușor să lucrezi cu ei. Cu Christopher Atkins chiar m-am împrietenit și ne dorim să mai colaborăm pe viitor. Îmi doream să lucrez cu el pentru Miami Bici, dar el era în Australia atunci, cu proiecte de teatru, nu ne-am sincronizat programul. Însă sunt sigur că ne vom reuni pentru alte proiecte pe viitor”.

Revenind la serialul Vlad, se pare că Monica Bârlădeanu trebuia, inițial, să joace un rol episodic, dar a ajuns să fie principlaul adversar al lui Vlad: ”O să vă spun un secret: Carla trebuia să aibă o apariţie episodică iniţial. Însă un serial TV este un organism viu, în continuă schimbare. Personajele uneori decid singure în ce direcţie să o apuce, fără să asculte de regizor sau scenarişti.

Prin urmare, lucrând la scenariul pentru sezonul al doilea, aveam nevoie în diferite scene de un anumit personaj care să ofere nişte informaţii, şi de fiecare dată ne gândeam la Carla. La un moment dat am realizat că personajul a evoluat, este practic tot mai mult implicat în acţiune, cumva s-a dezvoltat firesc, odată cu acţiunea. Şi iată că aşa a ajuns să fie practic principalul adversar al lui Vlad. Iar principalul responsabil pentru această evoluţie a personajului este Monica şi prestaţia ei extraordinară. Personajul Carlei este o supravieţuitoare, iar Monica face o treabă minunată”, a mai spus Jesus del Cerro pentru sursa citată.