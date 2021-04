Cine este, de fapt, Burghiu David Alexandru, directorul Radet. Are vile și conturile doldora de euro

În 2018, printr-o mutare cel puțin discutabilă, Burghiu David Alexandru era numit directorul general RADET. Decizia CGMB venea după ce fostul director, Răzvan Niţu, își anunța demisia din această funcție. CV-ul administratorului special RADET era și este unul impresionant, cu diverse funcții importante în administrațiile companiilor de stat. Pe lângă asta, Burghiu David Alexandru, conform declarației de avere, dispune și de o avere considerabilă, dar cu multe semne de întrebare.

Cine este, de fapt, Burghiu David Alexandru, directorul Radet

În 2018, după un accident dramatic în urma căruia decedau doi angajați RADET, Răzvan Nițu avea să-și dea demisia. Într-o ședință de urgență a Consiliului General al Municipiului București a fost propus și acceptat în funcția vacantă tânărul Burghiu David Alexandru.

La cei 32 de ani, cât avea la acel moment, Burghiu David Alexandru avea deja un CV impresionant. Conform acestuia, Burghiu ocupase până la acel moment funcții importante în consiliile de administrație Metrorex.

Fusese, de asemenea, membru al Consiliului de administraţie al Companiei Municipale Parcuri şi Grădini SA. A mai ocupat funcția de consilier și în cadrul Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti. La momentul numirii sale ca administrator special la RADET, acesta ocupa funcția de director general al Companiei Municipale Managementul Traficului Bucureşti.

Anterior intrării sale în diferitele consilii de administrație a companiilor statului, Burghiu David Alexandru a lucrat la Ministerul de Interne. Perioada în care a activat în cadrul MAI, conform CV-ului său, este 2008 – 2014.

În această perioadă își definitivează studiile superioare la Colegiul Naţional de Apărare din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare Carol I, cursuri pe care le termină în 2010. Cu un an înainte de terminarea Colegiului, Burghiu David Alexandru face un masterat pe specializare în securitate şi apărare naţională.

Burghiu David Alexandru a fost numit în funcția de administrator special la RADET de fosta administrație condusă de Gabriela Firea, ca ulterior să preia funcția de director general a aceleiași companii, tot la recomandarea și cu susținerea Gabrielei Firea.

Burghiu David Alexandru are o avere consistentă la cei 35 de ani

Intrat încă de la instalarea sa în atenția presei, Burghiu David Alexandru a devenit rapid un personaj controversat. Declarația sa de avere arată venituri consistente obținute de-a lungul anilor prin prisma funcțiilor din diferitele consilii de administrație.

Dacă e să ne luăm numai după datele de anul trecut, a încasat de la Metrorex o indemnizație de 37.524 lei. Datele din declarația de avere (vezi aici) arată că, tot în 2020, Burghiu David Alexandru a încasat de la RADET sume importante.

Prin prisma celor două funcții, administrator special și director general, a câștigat în total 200.776 lei. Ca și consilier în cadrul Companiei Muncipale Parcuri și Grădini, tânărul de 35 de ani a câștigat o indemnizație de 43.652 lei.

Și tot în 2020 a făcut parte dintr-o comisie care se ocupa cu vânzarea spațiilor din proprietatea statului. Tot din funcția de consilier a fost remunerat cu 65.762 lei. Totalul câștigurilor pe anul 2020 a fost de 347.553 de lei.

La banii pe care doar anul trecut i-a câștigat, nu este de mirare că e și un colecționar important de mașini de lux, deține câteva vile impresionante și conturi în bănci substanțiale. În aceeași declarație de avere regăsim că deține în Otopeni și la Bran câte două terenuri. Pe lângă astea mai are alte 4 terenuri la Târgu Jiu și Mihăilești, în județul Buzău.

Imobile, terenuri și datorii de sute de mii de euro

În aceeași declarație regăsim diferite imobile atât în România, cât și la Chișinău, în Republica Moldova. Numărul total al imobilelor este de opt, dar și o colecție de bijuterii în valoare de 300.000 de euro. De asemenea regăsim în declarația de avere și credite bancare în valoare totală de 200.000 de euro, dar și trei mașini, două de lux și una românească. Este vorba de un Mercedes, un Chevrolet și o Dacia.

Conturile sale bancare sunt doar la două bănci. La o bancă are în conturi 15.564 de lei și 57 de euro, iar la cealaltă doar 20 de euro în cont. Mai are două participațiuni de investiție în două companii agricole, la Mihăilești și Coltăneni, valoarea totală fiind de 71.050 lei. Suma datorată la bănci, două la număr, este de 477.220 lei și 97.000 de euro. Dacă facem conversia aflăm că are datorii de 212.516 euro.

Noul edil al Capitalei, Nicușor Dan, a decis să-l demită pe acesta din funcția de director general RADET, acuzând fosta administrație de ”promovarea oamenilor de încredere, neamuri, parteneri de afaceri”.