Cine este David Miculescu, fotbalistul care a intrat în top 10 cele mai scumpe transferuri de la FCSB. Gigi Becali l-a comparat cu Robert Lewandowski

Gigi Becali a anunțat luni două transferuri la FCSB. Cel mai scump este David Miculescu, un fotbalist care a costat 1,7 milioane de euro. Atacantul a intrat direct în top 10 cele mai scumpe transferuri ale roș-albaștrilor. Cea mai mare sumă a fost achitată pentru Florinel Coman: trei milioane de euro.

Gigi Becali a adus doi jucători într-o singură zi. Cu gândul la cele trei milioane de euro pe care le va primi după transferul lui Florin Tănase la Al Jazira, din Emiratele Arabe Unite, omul de afaceri i-a transferat la FCSB pe David Miculescu de la UTA și pe Bogdan Rusu de la CS Mioveni. Jucătorii au fost prezentați de patronul echipei, într-o conferință de presă, iar Miculescu a fost comparat cu Robert Lewandowski.

Jucătorul adus de la UTA cu 1,7 milioane de euro a intrat direct în top 10 cele mai scumpe transferuri reușite de FCSB. Cea mai costisitoare achiziție rămâne Florinel Coman, care a costat trei milioane de euro. Patronul își dorea să-l vândă cu 20 de milioane de euro, dar fotbalistul a fost „măcinat” de accidentări, iar acum nu are oferte pentru el.

Top 10 achiziții din istoria FCSB:

1. Florinel Coman – Viitorul 3 milioane

2. Dragoș Nedelcu – Viitorul 2,15

3. Denis Alibec – Astra 2

4. Bogdan Stancu – Unirea Urziceni 2

5. Alexandru Chipciu – FC Brașov 1,95

6. Dennis Man – UTA 1,85

7. Cristian Tănase – FC Argeș 1,8

8. Dayro Moreno – Once Caldas 1,8

9. David Miculescu – UTA 1,7

10. Elton – Corinthians 1,65

David Miculescu are 21 de ani și joacă la Arad de cinci ani. S-a îndrăgostit de fotbal în copilărie, când a început să bată mingea prin casă.

„A început să-mi placă fotbalul încă din perioada copilăriei, mă jucam foarte des cu mingea… chiar și în casă. Fotbalul l-am început la Electrica Timișoara, iar după aceea am fost un an la Academia domnului Gheorghe Hagi. Am fost apoi la Timișoara, București și după aceea am ajuns la Arad”, a declarat David Miculescu într-un interviu acordat Eurosport.