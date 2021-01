Cine este Cristina Vasiu de la Te cunosc de undeva. Ce mare vis i s-a împlinit acum

Cristina Vasiu a fost cunoscută de unii români în cadrul emisiunii „X Factor”și „Vocea României”, iar acum cei care au apreciat-o o pot vedea performând în cadrul show-ului „Te cunosc de undeva”. Care este visul care i s-a împlinit abia acum și ce detalii se cunosc despre viața ei?

Cine este Cristina Vasiu?

Cristina Vasiu a surprins cu apariția sa de la „X Factor”, dar puțini și-au mai adus aminte de ea la show-ul „Vocea României”. Solista are o experiență vastă pe scenă și nu o mai surprinde nimic, e mereu nerăbdătoare să fure câte ceva de la artiștii cu care lucrează și adoră provocările, motiv pentru care a acceptat să facă parte din proiectul „Te cunosc de undeva”.

Cântăreața se pare că de data asta a tras lozul cel mare, iar de acum nu va mai pleca din vizorul fanilor. Blondina a mărturisit că și-a dorit de multă vreme să participe la emisiunea pentru care se pregătește acum, dar iată că astrele s-au aliniat abia în sezonul din 2021, când în sfârșit își va îndeplini visul.

„Am primit propunerea cu un entuziasm extraordinar, pentru că de câţiva ani îmi doream să fac parte din proiectul ăsta, si iată că acum, după X Factor, am primit vestea cea mare. Am fost în extaz! Nu îmi venea să cred că se întâmplă, că am ajuns aici şi că voi putea să fac atât de multe lucruri frumoase, să interpretez atât de multe personaje şi să răspund tuturor provocărilor. Muzical consider că am demonstrat ceea ce a fost de demonstrat, iar acum am mai multe categorii de îmbinat, şi actoria, şi muzica şi distracţia. Va fi pe cât de complicat, pe atât de frumos!”, spune cântăreața.

Detalii despre viața concurentei de la „Te cunosc de undeva”

Cristina Vasiu a fost căsătorită cu Bogdan Win, fost membru al trupei Crazy Win. Din păcate, la nici nici luni de la căsătorie familia și rudele lor nu-și puteau explica de ce aceștia au decis să divorțeze. Pasul cel mare a fost făcut în anul 2018.

„Ne-am cunoscut acum 7 ani, la «Vocea României», iar eu am plecat imediat după în Canada şi am ţinut legătura cu ea pe reţelele sociale. M-am întors anul trecut, în august, şi am reluat legătura. Fiecare a avut relaţiile lui şi viaţa lui. Am revenit pentru muzică şi am revăzut-o pe Cristina. Totul a fost rapid, a fost o flacără din partea amândurura. Suntem o familie şi ne ocupăm de carierele noastre muzicale. Am făcut cununia civilă în Canada, iar la anul vom face nunta. Încă e devreme pentru copii”, spunea atunci Bogdan ex-Crazy Win, pentru click.ro.