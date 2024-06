Cine este Chris Martin, solistul trupei Coldplay. Provine dintr-o familie numeroasă și a fost căsătorit cu o actriță superbă

Chris Martin, solistul trupei Coldplay, este cel care a înființat trupa în luna ianuarie a anului 1998. Acesta privine dintr-o familie numeroasă, având patru frați, și a fost căsătorit cu o actriță superbă. În prezent, este logodit cu o altă frumusețe de la Hollywood.

Cine este Chris Martin

Născut la 2 martie 1977, într-un mic sat din Devon, Anglia, Chris Martin a devenit celebru ca solist al trupei btitanice Coldplay. Dar nu aceasta a fost prima formație în care a cântat. În timp ce studia la Exeter Cathedral School, acesta a fondat ”The Rocking Honkies”

Chris Martin a pus bazele trupei Coldplay, în luna ianuarie a anului 1998, împreună cu Jonny Buckland, Will Champion și Guy Berryman. În acea perioadă, el urma cursurile University College din Londra. Albumul de debut al formației, intitulat „Parachutes”, s-a bucurat de succes, apoi au urmat și altele, printre care ”A Rush of Blood to the Head”, ”X&Y”, ”Ghost Stories Live 2014” și ”Mylo Xyloto”.

A fost căsătorit cu o actriță celebră

Chris Martin a fost căsătorit timp de zece ani cu actriță Gwyneth Paltrow, recompensată cu Oscarul pentru rol secundar în 1999 pentru rolul din filmul „Shakespeare in Love”.

În decembrie 2003, cei doi și-au unit destinele in Santa Barbara departe de privirile curioșilor, iar un an mai târziu s-a născut fiica lor, Apple Martin. În anul 2006, ei au devenit părinți pentru a doua oară, după ce a venit pe lume fiul lor Moses.

Povestea lor de dragoste a ajuns la final în martie 2014, când cei doi au anunțat divorțul. Doi ani mai târziu, solistul recunoștea că a fost în depresie în urma despărțirii. Averea celebrului cuplu era estimată la acea vreme la 120 de milioane de lire sterline.

În octombrie 2014, Chris Martin a avut o relaţie de patru luni cu actriţa Jennifer Lawrence.

Este logodit cu Dakota Johnson

În prezent, Chris Martin are o relația cu Dakota Johnson (34 ani), o altă actriță de la Hollywood. Cei doi sunt împreună din 2017, dar povestea lor a fost presărată cu mai multe despărțiri și împăcări. ”Au avut suișurile și coborâșurile lor, dar acum sunt bine. Sunt mai puternici ca niciodată”, a dezvăluit o sursă apropiată acestora.

În luna martie a acestui an, actrița care a devenit cunoscută datorită rolului din „Fifty Shades of Grey” și Chris Martin s-au logodit.

Dakota Johnson și Chris Martin și-au ținut relația departe de ochii publicului, fiind văzuți extrem de rar împreună. Actrița a mărturisit că a ales să își țină povestea de iubire doar pentru ea, deoarece a crescut într-o familie celebră, cu foarte mulți frați vitregi, și știe cum e să nu ai intimitate.