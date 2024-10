Cine este celebrul bucătar care a gătit la nunta Monicăi Bîrlădeanu. A folosit o rețetă specială pentru sarmale, mulți invitați nici nu știau că se pot prepara astfel

Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță s-au căsătorit în weekend, la Palatul Snagov. Cei doi s-au ocupat ca totul să fie ca la carte, iar pentru meniu au apelat la un bucătar celebru din România, care a apărut și la televizor.

Invitații de la nunta Monicăi Bîrlădeanu cu Valeriu Gheorghiță au fost delectați cu un meniu special, pregătit de un chef celebru. Cel care s-a ocupat de preparatele culinare este chef Petrișor Tănase, unul dintre primii bucătari care au avut emisiune TV. Acesta se cunoaște de câțiva ani buni cu Valeriu Gheorghiță, mai exact din pandemie, iar acum medicul militar a apelat la el pentru meniul din ziua nunții.

”În momentul în care s-a hotărât să facă nunta, Valeriu m-a contactat și i-am spus că-i voi face un meniu excelent. Iar Monica este o persoană extraordinar de drăguță, din toate punctele de vedere. Eu catering nu mai făcusem de mult timp, închisesem odată cu pandemia. Astfel, m-am axat pe consultanță în domeniu. Însă, odată cu acest eveniment, am spus că redeschid afacerea în catering, a fost un lucru extraordinar de plăcut”, a dezvăluit Petrișor Tănase, pentru ziare.com .

Echipa din bucătăria restaurantului de la Palatul Snagov, coordonată de Petrișor Tănase, a fost formată din 10 oameni. Invitații au fost delectați cu preparate deosebite la aperitiv, dar și cu o rețetă originală de sarmale.

”Le-am prezentat meniul. Ei au spus că vor ceva care să le aducă aminte de copilărie, că nu vor terine sau alte sofisticăreli. Astfel, le-am spus că le fac ou umplut. Am primit o explozie de bucurie, pentru că ouăle umplute, de când suntem mici încep să ne placă. Noi am uitat puțin de bucătăria veche. A fost oul umplut, cu gălbenușul său, cu castravete murat și puțin muștar. Oul l-am pus într-o soluție naturală de sfeclă, a ieșit pe jumătate colorat, roșiatic. Decorul a fost din plante. Tartinele, de asemenea, am spus că trebuie să fie prezente, cu icre negre de Manciuria, pentru că ridică nivelul evenimentului”, a povestit specialistul.

”Le-am spus că nu vor fi orice fel de sarmale, ci sarmale în frunze de varză – una din frunză de viță, frunză de tei și frunză de hrean. Mi-a spus că nu prea mănâncă sarmale, dar apoi, ea a fost prima care a fost încântată de ideea asta. Astfel, am rămas pe ideea de a păstra sărmăluțele. Acestea au fost fierte în borș și vin alb, sec, nu în apă. A fost jumătate-jumătate. Astfel, sărmăluțele au căpătat un gust excepțional. Apoi, la final, am pus puțină pastă de tomate dizolvate. Au fost patru sărmăluțe pe farfurie, pe un pat de mămăligă. S-au servit cu smântână pe deasupra. Am făcut un buchet frumos din mărar, prăjit în ulei. Și el se exfoliază, e spectaculos. Ardeiul iute, evident că nu putea să lipsească. Invitații au fost încântați”, a mai povestit bucătarul, potrivit aceleiași surse.