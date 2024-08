Cine este bugetara care încasează cel mai mare salariu din România. Klaus Iohannis nici nu visează la o astfel de sumă, a depășit cu mult leafa președintelui

Unele funcții de conducere din domeniul bugetar sunt atât de bine plătite, încât depășesc chiar și salariul președintelui. În acest moment, cel mai mare salariu de la stat îl încasează o femeie din Mangalia. Câți bani câștigă, potrivit declarației de venituri, și ce funcție ocupă.

Managera de spital cu cel mai mare salariu

Femeia care conduce Spitalul din Mangalia are cel mai mare salariu din domeniul bugetar din România în acest moment. Venitul ei îl depășește și pe al președintelui Klaus Iohannis și este de două ori mai mare decât al managerului de la Spitalul Constanța, cel mai mare din județ. Și managerii spitalelor din orașe mari precum Brașov sau Timișoara încasează mai puțin decât ea.

Potrivit declarației de venit, Alina Dan avea, în 2023, un salariu de 232.861 de lei pe an, adică undeva la 19.405 lei pe lună. Salariul ei a crescut de la un an la altul, astfel că în cea mai recentă declarație de venit apare un salariu anual de 300.000 de lei. Managera Spitalului Municipal din Mangalia are, așadar, un salariu de 25.000 de lei pe lună, venit la care mulți angajați doar visează.

Potrivit replicaonline.ro, omologul ei de la Spitalul Județean Constanța, care este și cel mai mare spital din județ, are un salariu la jumătate. Cornel Ionescu încasează 137.000 de lei pe an din postura de manager al Spitatului Constanța. Și salariul lui Klaus Iohannis este mult mai mic decât al Alinei Dan, respectiv 186.749 de lei pe an.

Ce avere a adunat în ultimii ani

Alina Dan a fost manager interimar la Spitalul din Mangalia, în anul 2017. În 2022 a dat concurs și a devenit manager deplin, fiind singura candidată pentru acest post. De când este la conducerea spitalului, managera și-a trecut câteva proprietăți noi în declarația de avere.

În prezent, ea deține patru apartamente, două dintre ele achiziționate anul trecut. Este vorba despre două imobile în stațiunea Saturn, cu suprafețe de 70 mp, cel mai probabil cumpărate pentru a fi închiriate. În 2021 a mai cumpărat un apartament de 100 mp în Mangalia, unde mai are încă o proprietate de 36 mp.

Managera Spitalului din Mangalia are și sume considerabile de bani în conturi, o parte adunate din salariu, o parte primite ca donație. În declarația sa de venituri apar sumele de 28.000 de euro, ca economii. 18.000 de euro au fost primiți sub formă de donație, de la Dan Dumitra, potrivit declarației de venituri, care este publică și poate fi consultată.